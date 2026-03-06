Joel Santos vai jogar na Noruega...aos 50 anos

Joel Santos, que se notabilizou no Marítimo entre 1999 e 2000, vai, aos 50 anos, regressar ao activo enquanto futebolista para jogar no Sauherad IL, equipa da sexta divisão da Noruega, formação nórdica que realizou um período de treinos na Madeira no final de Fevereiro. O treinador do Sauherad, Bjørn Skjeslien, que também é o assessor de imprensa do clube, conta como se deu a contratação de Joel Santos.

“O Joel Santos estava assistindo ao nosso primeiro treino na lateral do campo. Ele não parecia muito impressionado. De repente, um passe errado foi em sua direcção. Ele ficou completamente imóvel, observou a trajectória da bola e a dominou perfeitamente com o pé esquerdo, depois devolveu a bola com um passe perfeito de 100 metros. Mais tarde, desci com ele até o bar que ele administra no centro de treinos do Canicense. Depois de alguns minutos a conversar descobri que ele era um ex-jogador de alto nível. Meia hora depois, os planos para o Joel jogar por nós já estavam em andamento e assinou o contrato no dia seguinte.”

Joel Santos vai viajar para a Noruega em Maio para se juntar à equipa.

“Estamos contratando Joel Santos, antes de mais, porque ele continua sendo um jogador de grande qualidade, que fortalecerá nosso elenco”, disse o presidente do Sauherad IL, Ole Petter Vogsland. “Ele também será fundamental para orientar uma equipa muito jovem e ajudá-la a ganhar experiência.”