Teerão não procura cessar-fogo nem negociações com EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou hoje que o Irão não procura um cessar-fogo nem negociações com os Estados Unidos, porque todas as vezes que negociou, nomeadamente o programa nuclear, Teerão foi atacado.

"Já negociámos com eles [Estados Unidos] duas vezes e, em ambas as ocasiões, eles atacaram-nos no meio das negociações", afirmou Abbas Araghchi, referindo-se à guerra anterior, em junho de 2025, que durou 12 dias.

"Não estamos a pedir um cessar-fogo. Não vemos qualquer razão para negociar com os Estados Unidos", acrescentou, numa entrevista transmitida pelo canal norte-americano NBC News.