Teerão recusa negociar com EUA e está pronta para guerra longa

O principal conselheiro do falecido 'líder supremo' iraniano Ali Khamenei rejeitou hoje voltar a negociar com os Estados Unidos da América (EUA) e afirmou que a República Islâmica está pronta para um longo conflito bélico.

"Não confiamos nos americanos e não há uma base para negociação com eles. Podemos continuar a guerra pelo tempo que quisermos", afirmou Mohammad Mokhbar na televisão estatal iraniana, neste que é o quinto dia de ataques militares conjuntos de EUA e Israel e consequentes retaliações de Teerão contra alvos inimigos na região do Médio Oriente.

Desde sábado, as Forças da Defesa de Israel (IDF) têm bombardeado, juntamente com as forças armadas dos EUA, vários alvos no Irão, afirmando que as operações visam destruir arsenais e instalações de produção de mísseis balísticos e pôr fim ao regime dos "ayatollah".

Senior aide and former First Vice President of Iran Mohammad Mokhber said Iran has no trust in the US and no intention of negotiating, adding "we can continue the war for as long as needed, just as we did in the eight years of the Sacred Defense." #Iran pic.twitter.com/cfwqto1gen — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026

Teerão respondeu com ataques contra países da região, incluindo Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita e Kuwait, bem como ameaças a navios no estreito de Ormuz.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques aéreos israelo-americanos já fizeram, pelo menos, 787 mortos desde sábado.

Os EUA confirmaram a morte de seis militares norte-americanos, enquanto Israel divulgou terem morrido cerca de uma dezena de pessoas nos contra-ataques iranianos.

Na primeira onda de ataques contra Teerão, as forças conjuntas mataram dezenas de dirigentes iranianos, incluindo o 'líder supremo', Ali Khamenei, de 86 anos, no poder desde 1989.

Israel e EUA justificaram a ofensiva militar com ameaças iminentes do Irão, apesar de estar a decorrer um processo de negociações entre Washington e Teerão sobre o programa nuclear iraniano, sob patrocínio de Omã, em Genebra.