Teerão avisa que ainda não usou armamento mais avançado

O Ministério da Defesa do Irão avisou hoje que ainda não recorreu ao seu armamento mais avançado e insistiu que a República Islâmica está preparada para uma guerra prolongada contra os Estados Unidos e Israel.

"Não pretendemos empregar todas as nossas armas e equipamentos avançados nos primeiros dias", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa, citado pela agência de notícias IRNA.

Reza Talai-Nik acrescentou que Teerão tem "capacidade para resistir e manter uma defesa ofensiva durante mais tempo" do que o planeado para esta guerra por Washington e Telavive.

A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do regime, afirmou que o Irão lançou hoje mais uma vaga de mísseis contra Israel, num comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.

"A décima sexta vaga da Operação Promessa Honesta-4 começou com uma série de mísseis e drones da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica contra o coração dos territórios ocupados", indicou o comunicado, referindo-se a Israel.

A nova guerra no Médio Oriente entrou hoje no seu quarto dia, desde que Israel e Estados Unidos lançaram centenas de ataques aéreos contra a República Islâmica e mataram o líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial" ao seu país.

Pelo menos 787 pessoas morreram desde sábado no Irão, segundo o Crescente Vermelho iraniano, a que se adicionam 10 mortos em Israel e outros seis nas forças norte-americanas, de acordo com números oficiais.

O atual conflito agravou também as hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado por Teerão, que já causaram pelo menos 40 mortes no Líbano desde o fim de semana e quase 60 mil deslocados.