Teerão ameaça atacar norte do Iraque se curdos cruzarem fronteira

O Irão ameaçou hoje atacar "todas as instalações" do Curdistão iraquiano se combatentes curdos atravessarem a fronteira para entrar na República Islâmica, noticiaram os meios de comunicação iranianos.

A advertência ocorre num contexto de elevada volatilidade, com norte-americanos e israelitas a manterem uma pressão militar constante sobre o regime iraniano, que agora ameaça alargar o conflito a infraestruturas civis ou logísticas no vizinho Iraque.

Citando uma carta do Conselho de Defesa do Irão, a agência noticiosa iraniana Mehr referiu que as operações militares de retaliação de Teerão têm tido um foco restrito.

"Até agora, apenas as bases dos Estados Unidos e de Israel, bem como os grupos separatistas da região, foram visados", segundo o documento oficial.

O Conselho de Defesa avisou que a estratégia mudará se combatentes curdos mantiverem a "presença, planeamento ou entrada" no Irão.

Nesse cenário, "todas as instalações da região do Curdistão iraquiano (...) serão amplamente tomadas como alvo" pelas forças de Teerão, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), que cita a Mehr.

O Irão lançou ataques contra praticamente todos os países do Golfo Pérsico onde os Estados Unidos mantêm forças militares, em resposta à ofensiva de grande escala contra Teerão desencadeada há uma semana por forças norte-americanos e israelitas.

A guerra causou já mais de mil mortos, maioritariamente iranianos, bem como o receio de uma crise humanitária na região e uma crise económica global por estar a afetar setores como a energia, transportes e turismo.