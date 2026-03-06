Ataques com drones atingem aeroporto e campos petrolíferos no Iraque

Quatro drones atingiram o aeroporto de Bassorá e duas instalações petrolíferas no sul do Iraque, enquanto explosões foram também registadas perto do aeroporto de Erbil, no norte do país, segundo fontes de segurança.

De acordo com um responsável de segurança citado pela agência France-Presse (AFP), um drone caiu no terminal de carga do aeroporto de Bassorá.

Outros dois 'drones' atingiram uma empresa norte-americana localizada no complexo petrolífero de Burjesia, enquanto um quarto atingiu o campo petrolífero de Rumaila, explorado pela empresa energética britânica BP.

Na região autónoma do Curdistão iraquiano, as autoridades anunciaram hoje que a produção num campo petrolífero operado por uma empresa norte-americana foi interrompida após um ataque.

Uma fonte de segurança informou que o ataque, realizado na quinta-feira com dois drones, atingiu o campo petrolífero HKN no distrito de Sarsang, na província de Dohuk, provocando danos e obrigando à suspensão da produção.

Já hoje, foi também ouvida uma explosão perto do aeroporto de Erbil, capital da região autónoma do Curdistão, onde estão estacionadas tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

A explosão foi confirmada por um jornalista da AFP, que observou fumo cinzento a subir nas proximidades do aeroporto.

Vários grupos armados apoiados pelo Irão, conhecidos como Resistência Islâmica no Iraque, reivindicam ataques frequentes com drones contra bases e interesses norte-americanos no país.

Os drones têm sido repetidamente intercetados sobre Erbil, cidade que alberga tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos e um importante complexo consular norte-americano.

Na terça-feira, uma fonte de uma empresa petrolífera curda informou que a maioria das empresas petrolíferas estrangeiras suspendeu temporariamente a produção como medida de precaução.

O Iraque, historicamente palco de rivalidade entre Washington e Teerão, recuperou recentemente algum grau de estabilidade, tendo o Governo iraquiano alertado que não pretende ser arrastado para o conflito em curso no Médio Oriente.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

O conflito afetou os mercados internacionais de petróleo e gás, de transporte de mercadorias e passageiros, e o setor do turismo na região fazendo recear uma crise da economia global.