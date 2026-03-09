PS requer audição parlamentar para esclarecer falta de pagamento a artistas que participaram na ‘Expo Tropical’

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira deu entrada, na Assembleia Legislativa, a um pedido de audição parlamentar ao presidente da Casa do Povo de Santa Maria Maior, Eduardo Rodrigues, ao presidente da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, Sérgio Oliveira, e ao secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, com vista a esclarecer o caso de incumprimento no pagamento aos artistas que atuaram na ‘Expo Tropical’, iniciativa promovida pela Casa do Povo de Santa Maria Maior.

Conforme noticiado recentemente, continuam por liquidar pagamentos a artistas que integraram o certame nas edições de 2024 e 2025, situação que, segundo o presidente da Casa do Povo, se deve a constrangimentos financeiros relacionados com os contratos-programa celebrados com o Governo Regional.

Em nota à impresnsa, Victor Freitas, deputado socialista, adianta que esta audição parlamentar visa esclarecer a precária situação financeira destas instituições, com especial enfoque no referido caso que envolve a realização da ‘Expo Tropical’. Isto porque, apesar das sucessivas garantias de liquidação destas dívidas, os pagamentos têm sido sistematicamente adiados, não se tendo concretizado até à data.

O parlamentar socialista sublinha que é preciso apurar responsabilidades e avaliar a viabilidade financeira das entidades envolvidas, considerando ainda o risco de não realização da edição de 2026 do referido evento.