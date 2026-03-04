Audição sobre ISAL decorre à porta fechada

A Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) e ao futuro dos alunos reúne esta quarta-feira, 4 de Março, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), tendo como ponto único a audição de Marta Quaresma, directora geral da instituição, realizada por videoconferência.

A responsável não se deslocou ao Funchal, participando na sessão à distância, a partir do exterior da Região.

Logo no início da reunião, a presidente da comissão, a deputada do PSD Cláudia Gomes, questionou Marta Quaresma, “uma vez que foi solicitado que esta audição seja não pública”, se mantinha a intenção de realizar a sessão à porta fechada. “Mantenho”, respondeu a directora geral do ISAL.

Perante essa posição, a presidente da comissão convidou os órgãos de comunicação social presentes a retirarem-se da Sala do Hemiciclo, passando a audição a decorrer sem acesso público.

Esta é a quarta de um total de 11 audições agendadas no âmbito da comissão, que pretende ouvir todas as entidades relacionadas com a instituição de ensino superior.

Recorde-se que o ISAL perdeu recentemente a certificação para ministrar cursos de ensino superior, por decisão da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). A comissão de inquérito foi criada por proposta do PSD, depois de, nas duas legislaturas anteriores, não ter sido possível ouvir os representantes da instituição na Comissão de Educação da Assembleia.