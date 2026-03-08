Ligeiro aumento de movimento nas bombas do Funchal

Alguns postos de abastecimento no Funchal registam este fim-de-semana um ligeiro aumento de movimento, alimentando a percepção de uma eventual corrida aos combustíveis. Ainda assim, em várias gasolineiras da cidade a situação manteve-se praticamente dentro da normalidade.

Gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina 1,7 na próxima semana na Madeira Os combustíveis vão aumentar na próxima semana na Região Autónoma da Madeira (RAM), na sequência da escalada de preços que já se verifica nos mercados internacionais devido à tensão no Médio Oriente. Os preços só não sobem mais porque o Governo Regional interveio no diferencial das taxas do ISP.

Na gasolineira localizada na zona de São João, a meio da tarde deste domingo, o movimento era considerado quase normal. Quem trabalha no posto notava apenas “um ligeiro aumento” de clientes, tendência que, segundo indicou, já se tinha verificado no dia anterior. “Tem mais uma coisinha. Ontem foi o mesmo”, referiu um funcionário.

Entre os clientes, muitos garantem que o abastecimento foi feito apenas por necessidade. Foi o caso de Fátima Freitas, que explicou: “Vim hoje porque precisava de abastecer o carro”.

Já numa gasolineira na zona da Quinta Deão, o movimento era mais intenso, situação associada a uma campanha promocional ligada a uma cadeia de supermercados. Nos fins-de-semana, quando os clientes utilizam cupões de desconto, é habitual verificar-se maior afluência.

Alguns consumidores poderão também estar a antecipar possíveis aumentos no preço dos combustíveis. No entanto, segundo explicou Ana Oliveira, do posto em São João, essa subida ainda não deverá reflectir-se imediatamente na Região.

“As pessoas pensam que vai aumentar amanhã o mesmo que no continente, mas aqui, na Madeira, esse aumento mais significativo só deve acontecer para a outra semana”, afirmou.

A responsável acrescenta que a diferença resulta do calendário de actualização dos preços. “Nós aqui na Madeira estamos atrasados uma semana em relação à actualização de preços no Continente, e muitas pessoas ainda não se aperceberam ou não se habituaram a essa semana de atraso”, disse.

Segundo a mesma fonte, será apenas no fim-de-semana anterior à actualização seguinte que se poderá verificar maior procura. “No próximo fim-de-semana é que vamos ‘comer com isso’, com muito movimento nas gasolineiras antes da segunda-feira, dia de actualização de preços”, concluiu.