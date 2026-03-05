Preços do petróleo e do gás continuam em alta

Os preços do petróleo Brent e do gás subiram hoje 1,6% e mais de 5%, respetivamente, após novos ataques ao Irão e as dificuldades na travessia do Estreito de Ormuz.

O preço do petróleo Brent, referência europeia, subiu 1,6% por volta das 08:20, para 83,81 dólares por barril.

Também o preço do gás está hoje a subir mais de 5%, no mercado de futuros holandês, referência europeia.

As bolsas europeias apontavam hoje de manhã para quedas moderadas, exceto no caso de Londres, que poderá abrir o dia em terreno positivo.

O crude West Texas Intermediate (WTI), a referência americana subiu hoje 3,2% para 77,07 dólares por barril.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

O Estreito de Ormuz é a principal rota de transporte marítimo de petróleo e gás do mundo.

Cerca de um em cada cinco barris de petróleo passa pelo Estreito de Ormuz e qualquer interrupção nesta via navegável tem um impacto imediato na economia global, segundo a Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA).

O Estreito de Ormuz, localizado entre o Omã e o Irão, liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.