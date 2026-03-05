PM garante preços dos combustíveis sob controle

Bom dia. Praticamente em véspera da tomada de posse do novo Presidente da República e cessação do mandato do actual, e com uma guerra que ameaça tornar-se mais do que regional - sobretudo o impacto no bolso dos consumidores -, o primeiro-ministro garantiu ontem que o Governo vai, pelo menos temporariamente, garantir que os preços dos combustíveis não sobem muito. Essa é, entre tantas más notícias sobre o novo conflito que estalou no fim-de-semana passado, a notícia de maior destaque nos jornais nacionais desta quinta-feira, 5 de Março de 2026.

Na revista Visão:

- "Década Marcelo. O bom, o mau e a lição. O 'Presidente dos afetos' encontrou um país furioso e deixa outro zangado. O que fica do seu legado?"

- "Ataque ao Irão. Regresso do caos e da guerra. A estratégia de Trump. O pós-Khamenei. O medo no Médio Oriente. O petróleo e o clima"

- "Feminicídio não pode esperar. Porque é preciso dar nome ao assassinato de mulheres"

"Se7e. Visitar para ajudar. 17 locais renascidos após as tempestades"

No Correio da Manhã:

- "Governo mete travão na subida dos combustíveis. Aumentos acima de 10 cêntimos compensados com desconto fiscal"

- "EUA apostam em curdos para abrir nova frente interna de ataque ao regime de Teerão"

- "Esquadra do Rato. Nove polícias apanhados em rede de tortura"

- "Conflito de líderes. Varandas puxa Antero para confronto com presidente do FC Porto"

- "Carro de Villas-Boas 'caçado' em excesso de velocidade"

- "Jogo decisivo com dragão. Mourinho exige Benfica no limite"

- "Bancos. Taxa de juro dos depósitos a prazo baixa para 1,34%"

- "Seia. Sapadores detidos por violação"

- "Amadora-Sintra. Relatório atrasa inquérito à morte de mulher grávida"

No Público:

- "A minha casa. Edição especial 36.º aniversário. Director convidado: Eduardo Souto de Moura"

- "Entrevista. Souto de Moura: 'Estou quase sempre a desenhar a mesma casa'"

- "Do quarto da criada às cozinhas abertas: como evoluiu o desenho da casa"

- "Reportagem. Onde morar na velhice?"

- "As cooperativas renascem e resistem"

- "Ensaio. A arquitectura invisível de vigilância, por Patrícia Akester"

No Jornal de Notícias:

- "Bombeiros às cegas no ataque a fogos em lares, creches e hospitais"

- "Montenegro 'cola' Portugal aos EUA e dá apoio aos combustíveis. Governo anuncia desconto no ISP caso o preço suba mais do que dez cêntimos por causa do conflito militar"

- "Europa mostra os dentes a Trump e defende Espanha. Filho do aiatola pode suceder ao pai no Irão"

- "Guerra aberta. Villas-Boas e Varandas chocam de frente e agravam confusão do clássico"

- "Presidente dos leões chama 'cobarde' ao líder portista, que apresenta queixa. Bednarek em risco para a Luz após lance com Suárez"

- "Investigação. Carros de empresas insolventes traficados para o mercado espanhol"

- "Matosinhos. Reforço policial nas ruas e videovigilância apertada"

- "Universidade do Minho. Licenciatura permite acesso a dois diplomas"

- "Viana do Castelo. Autarca e empresários exigem aposta no mar"

No Diário de Notícias:

- "Justiça investiga agentes que viram vídeos da tortura policial e não reportaram"

- "Guerra. Conflito salpica até à Turquia e obriga NATO a intervir"

- "Sánchez recorda invasão do Iraque para dizer não a Trump"

- "Preço do petróleo já está 25% acima do valor assumido no OE2026"

- "Oren Rozenblat, embaixador de Israel em Portugal: 'O Irão representa uma enorme ameaça para o mundo, mas especialmente para Israel'"

- "Debate quinzenal. Montenegro foi 'bombardeado' e quis manter posição de neutralidade"

- "Fantástico. Frankenstein em tom feminino"

- "Atletismo. Da barriguinha ao recorde: a história da Meia Maratona de Lisboa que conquistou o Mundo"

- "Lisboa. Descarrilamento do elevador da Glória. Filhos do guarda-freio morto sem bolsa escolar meio ano depois"

- "Imigração. Tribunal nomeia 28 juízes para resolver mais de 200 mil processos contra a AIMA"

No Negócios:

- "Apoios a empresas e famílias devem contar para Bruxelas"

- "Entrevista. Jorge Batista da Silva: 'Sem reformas, assistimos a um assassínio silencioso da economia'. 'Um registo pode demorar seis meses. É um absurdo', afirma o bastonário da Ordem dos Notários"

- "Governo promete mexer no ISP se combustíveis subirem mais de 10 cêntimos"

- "Saúde, energia e 'utilities'. Ações que dão refúgio na guerra"

- "Preço dos bilhetes vai aumentar, avisam agências de viagens"

- "Lex. Investimentos em centros de dados testam maturidade do mercado português"

- "Deputados aprovam lay-off pago a 100%"

- "Em ano de PER, vendas da Vale da Rosa crescem"

No O Jornal Económico:

- "Distribuição alerta para risco de aumento de preços"

- "Montenegro afasta envolvimento na guerra e admite desconto no ISP"

- "Futebol. Três grandes lucraram 700 milhões com transferências nesta década"

- "António Costa assegura 'total solidariedade' da UE com Espanha"

- "Coligação negativa no Parlamento força layoff com salário a 100%"

- "Porsche vai acabar com os Cayman e Boxster elétricos?"

- "Tarifas de 15% de Trump entram em vigor esta semana"

- "Pagamentos do PRR atingem 11.537 milhões de euros"

- "Private Equity. 2026 será o ano da retoma impulsionado por M&A e IA"

No O Jogo:

- "FC Porto. Bednarek sofre. Central com traumatismo na grade costal vê presença no clássico complicar-se"

- "Selecionador polaco pede calma com Pietuszewski"

- "Sporting. Suárez escapa. Colombiano deverá ser punido pela sinalética de 'roubo', mas é improvável que seja esta época"

- "Trincão renova até 2030, mantém cláusula de rescisão e vê salário aumentar"

- "Adeptos dos dois clubes comentam declarações de Villas-Boas e Varandas"

- "Benfica. Aursnes falha batalha decisiva. Médio sem condições físicas para jogar no domingo"

- "Tomás Araújo de regresso ao onze titular"

- "Reportagem. 'Foi muita droga, conhecidos que morreram de overdose'. Uma viagem a Rabo de Peixe com Fonseca, antigo avançado do Santa Clara"

- "Braga. Lesão de Barisic atrapalha plano. Carlos Vicens faz contas uma nova defesa para parar leão"

- "Oficial. Jardim no Flamengo"

No A Bola:

- "A guerra continua. Sporting e FC Porto defrontam-se dentro e fora dos relvados"

- "Relatório do árbitro não menciona gesto de Suárez, mas imagens podem valer para eventual punição"

- "Dragões queixam-se do gesto do colombiano, de 'agressões' a Bednarek e das palavras de Frederico Varandas"

- "Benfica. Aursnes é baixa para o clássico. Lesão afasta-o da receção ao FC Porto e provavelmente dos compromissos seguintes"

- "Seleção. CR7 em dúvida para jogos de março"

- "Fórmula 1. O 'circo' está de regresso"

No Record:

- "Benfica. Schjelderup é para agarrar. SAD e avançado já falam da renovação"

- "Sporting. Trincão até 2030. Novo vinculo formalizado"

- "Queixas e mais queixas. FC Porto participa ao CD contra Suárez, Varandas e Hjulmand"

- "Dragões denunciam gesto do avançado leonino e duas agressões a Bednarek"

- "FC Porto. Bednarek pode falhar Luz. Traumatismo na grade costal"

- "Fórmula 1. O circo está de volta"