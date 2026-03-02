FC Porto visita Braga em 22 de Março, Sporting-Tondela ainda sem data

O FC Porto visitará o Sporting de Braga em 22 de março, na 26.ª jornada da I Liga, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), ainda sem data para o Sporting-Tondela, da ronda anterior.

Líderes isolados, os 'dragões' vão enfrentar os 'arsenalistas' num domingo, às 20:30, no jogo de encerramento da 26.ª jornada, que antecede a última paragem da prova esta época para os embates das seleções nacionais.

No mesmo dia, pelas 18:00, o Sporting, bicampeão nacional e segundo classificado, atua fora diante do Alverca, enquanto, na véspera, o Benfica, terceiro, será anfitrião do Vitória de Guimarães, a partir das 18:00.

A 27.ª ronda arranca em 20 de março, numa sexta-feira, com a partida entre Estrela da Amadora e Casa Pia, e vai durar três dias, ao contrário da 26.ª, que extravasa o fim de semana de 14 e 15 deste mês e ainda não tem conclusão agendada pela LPFP.

A receção do Sporting ao antepenúltimo Tondela, em vaga de play-off de manutenção, será realizada posteriormente, devido à presença 'verde e branca' nos oitavos de final da Liga dos Campeões, disputados a duas mãos.

Os 'leões' visitam o Bodo/Glimt em 11 de março e decidem a eliminatória uma semana depois, ao receberem os noruegueses no dia 17, em Lisboa.

Presente nos 'oitavos' da Liga Europa, com desafios diante dos húngaros do Ferencváros em 12 e 18 de março, o Sporting de Braga viu a visita ao Casa Pia, também da 26.ª jornada da I Liga, ser transportada para 23 de abril, pelas 20:15, em Rio Maior, numa calendarização sujeita a alterações.

Sem ajustes em relação ao fim de semana original dessa ronda ficaram a visita do Benfica ao Arouca, em 14 de março, um sábado, às 20:30, e a receção do FC Porto ao Moreirense, no dia seguinte, em horário idêntico.

Se os 'dragões' vão encarar os alemães do Estugarda na Liga Europa, em 12 e 19 de março, as 'águias' foram afastadas pelos espanhóis do Real Madrid no play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga dos Campeões.

Programa da 26.ª jornada da I Liga:

- Sábado, 14 mar

Vitória de Guimarães - Famalicão, 15:30

Gil Vicente - Alverca, 18:00

Arouca - Benfica, 20:30

- Domingo, 15 mar

Nacional - Estoril Praia, 15:30

AVS - Santa Clara, 15:3

Rio Ave - Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto - Moreirense, 20:30

- Quinta-feira, 23 abr

Casa Pia - Sporting de Braga, 20:15 (*)

- Por definir:

Sporting - Tondela

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 20 mar

Estrela da Amadora - Casa Pia, 20:15

- Sábado, 21 mar

Moreirense - Arouca, 15:30

Famalicão - Nacional, 15:30

Santa Clara - Gil Vicente, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Tondela - AVS, 20:30

- Domingo, 22 mar

Estoril Praia - Rio Ave, 15:30

Alverca - Sporting, 18:00

Sporting de Braga - FC Porto, 20:30 (*) - Jogo sujeito a alterações.