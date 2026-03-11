Acidente 'congela' trânsito ao longo de 6 km

Com a passagem apenas pela faixa da direita, um acidente ocorrido esta manhã na zona da Boa Nova está a causar forte congestionamento na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Foto Google Maps

Ao longo de 6 km os automobilistas são obrigados a trânsito muito lento ou quase parado, enquanto a via da esquerda não é desimpedida, isto após o choque entre pelo menos duas viaturas.

Como referido, a dupla fila neste momento já atinge o nó do Caniço, congestionando as entradas e saídas da Via Rápida por muitos minutos, mas o escoamento será mais facilitado após remoção dos veículos e se a fila for feita apenas do lado direito.