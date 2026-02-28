Avisos para ondas até 6 metros e vento até 95 km/hora na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira sob diversos avisos laranja e amarelo na segunda e na terça-feira, devido à previsão de rajadas de vento até 80 quilómetros hora e ondas até 6 metros de altura.
As costas sul e norte da Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo para agitação marítima entre as 18h00 de segunda-feira e as 03h00 de terça-feira. A partir desta última hora e até às 19h00 de terça-feira o aviso sobe para laranja devido à previsão de ondas de noroeste, que serão de 5 a 6 metros de altura. No litoral da Madeira e do Porto Santo, há também aviso amarelo para vento forte nos extremos leste e oeste, sendo que as rajadas podem chegar aos 80 km/hora.
Nas zonas montanhosas da Madeira o aviso amarelo para vento de norte forte, com rajadas até 95 km/hora, vigora entre as 12h00 de segunda-feira e as 19h00 de terça-feira.