YouTube expande funcionalidade para detectar conteúdo gerado por IA

O YouTube anunciou hoje que está a expandir a sua funcionalidade que permite detetar conteúdo gerado por Inteligência Artificial (IA), passando a abranger jornalistas e candidatos políticos.

A 'Likeness ID', que foi lançada em 2025, procura semelhanças entre uma pessoa e conteúdos gerados por IA, incluindo os 'deepfakes', que replicam um rosto e a voz.

"Hoje estamos a expandir este serviço para um grupo piloto de autoridades públicas, jornalistas e candidatos políticos", anunciou, em comunicado, o YouTube.

Inicialmente, esta ferramenta vai estar disponível em França, Reino Unido, EUA e Brasil, mas o YouTube pretende alargar, gradualmente, o acesso, de modo a que esta fique disponível, até ao final do ano, mundialmente.

No que se refere aos jornalistas, a plataforma quer contactar parceiros na área dos media, que poderão sugerir nomes de profissionais que vão ter acesso a esta funcionalidade.

Já na esfera política, o serviço será disponibilizado a autoridades que já manifestaram interesse, mas também vai chegar aos partidos.

Quando o 'Likeness ID' deteta uma correspondência entre uma figura pública e o conteúdo manipulado, o utilizador é notificado e pode rever o vídeo.

Caso se trate de uma falsificação de identidade, poderá ser solicitada a remoção do conteúdo.

O YouTube ressalvou que o facto de o conteúdo ser identificado não significa, automaticamente, que este vai ser removido, protegendo assim o que considerou ser conteúdos de interesse público, como paródias ou sátiras.