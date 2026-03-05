Bibliotecários e arquivistas debatem IA nas políticas de informação
4º. Encontro Regional BAD Madeira decorre hoje e amanhã no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
Conheça a agenda desta quinta-feira, dia 5 de Março.
O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, hoje e amanhã, o 4º. Encontro Regional BAD Madeira, uma iniciativa que tem como tema a ‘Inteligência Artificial e Políticas Públicas de Informação’.
Os trabalhos têm início marcado para as 9h30 e contarão com os contributos de vários especialistas destas áreas, investigadores e decisores políticosm, tanto regionais, como nacionais.
Conforme divulgado pela organização, este encontro visa “incentivar a comunidade de profissionais a reflectirem criticamente sobre o impacto da Inteligência Artificial na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas de informação”, sobretudo no que respeita à governação dos dados, à transparência administrativa, à ética, à protecção de dados pessoais e ao acesso dos cidadãos à informação.
As oportunidades e os riscos associados ao uso da IA no âmbito dos arquivos e bibliotecas e outros serviços de informação também serão tidas em conta ao longo destes dois dias de actividades.
Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 5 de Março.
Agenda
09h00 - reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
09h00 - Reunião Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.
09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.
11h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe, em audiência, a Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira – TáxisRAM, no Palácio de São Lourenço.
16h45 - Ireneu Cabral Barreto assiste à palestra ‘Quem vem lá: o inimigo?’, proferida por Claúdia Faria, no Museu Militar da Madeira.
18h00 - apresentação do livro ‘O engenheiro que lê nas estrelas’, de Arlindo Oliveira, na Ordem dos Engenheiros – Região Madeira.
Tânia Cova , 03 Março 2026 - 16:30
Efemérides
1770 - Dia do massacre de Boston. O confronto entre colonos e tropas britânicas provoca a morte de civis e a irreversibilidade da luta pela independência dos Estados Unidos.
1925 - Golpe militar dirigido por três oficiais monárquicos que tentam ocupar o quartel general de Lisboa.
1933 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, decreta o encerramento dos bancos durante quatro dias para impedir o colapso do sistema bancário.
1946 - O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, fala pela primeira vez da "cortina de ferro", metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, num discurso no Missouri.
1969 - A cápsula Apollo 9 da agência espacial norte-americana NASA, faz a primeira transmissão televisiva do espaço.
1970 - Entra em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ratificado por 43 países.
1977 - O Governo espanhol reconhece o direito à greve, suprimido 38 anos antes, na ditadura de Franco.
2001 - Demite-se o ministro de Estado e do Equipamento Social, Jorge Coelho, poucas horas após a queda da ponte de Entre-os-Rios.
2005 - O Presidente sírio, Bachar al-Assad, apresenta o plano de retirada das tropas sírias do Líbano que prevê o deslocamento destas para o Vale de Bekaa, leste do Líbano, e depois para a "fronteira" com a Síria.
2008 - O Parlamento britânico rejeita a realização de um referendo no Reino Unido ao Tratado de Lisboa da União Europeia.
2014 - Os paleontólogos Christophe Hendrickx e Octávio Mateus, da Universidade Nova de Lisboa, anunciam uma nova espécie de dinossauro carnívoro com 150 milhões de anos descoberto na Lourinhã, o maior predador terrestre desse período.
2014 - Cristiano Ronaldo isola-se na liderança dos marcadores da história da seleção portuguesa, ao apontar o 48.º golo pela seleção "AA", superando os 47 de Pauleta.
2016 - A International Football Association Board, entidade que regula as leis no futebol, aprova, a título experimental, o recurso às imagens vídeo nas arbitragens dos jogos.
2017 - O atleta Nelson Évora sagra-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim, em Belgrado, Sérvia, o título que alcançara dois anos antes.
2019 - A justiça húngara decide extraditar o ' hacker' Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, entregando-o às autoridades de Portugal, para ser julgado.
2022 - A Rússia anuncia um cessar-fogo temporário para a abertura de corredores humanitários que permitam a retirada de civis nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovaja. A retirada de civis, que devia começar no final da manhã, "foi adiada por razões de segurança".
Pensamento do dia
Nós temos os homens, as aptidões, os recursos e, acima de tudo, a vontade (...). Devemos ser o arsenal da democracia. Franklyn D. Roosevelt (1882-1945), 32.º Presidente dos EUA, em vésperas da entrada do país na II Guerra Mundial.