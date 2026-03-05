Bibliotecários e arquivistas debatem IA nas políticas de informação

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, hoje e amanhã, o 4º. Encontro Regional BAD Madeira, uma iniciativa que tem como tema a ‘Inteligência Artificial e Políticas Públicas de Informação’.

Os trabalhos têm início marcado para as 9h30 e contarão com os contributos de vários especialistas destas áreas, investigadores e decisores políticosm, tanto regionais, como nacionais.

Conforme divulgado pela organização, este encontro visa “incentivar a comunidade de profissionais a reflectirem criticamente sobre o impacto da Inteligência Artificial na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas de informação”, sobretudo no que respeita à governação dos dados, à transparência administrativa, à ética, à protecção de dados pessoais e ao acesso dos cidadãos à informação.

As oportunidades e os riscos associados ao uso da IA no âmbito dos arquivos e bibliotecas e outros serviços de informação também serão tidas em conta ao longo destes dois dias de actividades.

Agenda

09h00 - reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

09h00 - Reunião Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

11h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe, em audiência, a Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira – TáxisRAM, no Palácio de São Lourenço.

16h45 - Ireneu Cabral Barreto assiste à palestra ‘Quem vem lá: o inimigo?’, proferida por Claúdia Faria, no Museu Militar da Madeira.

18h00 - apresentação do livro ‘O engenheiro que lê nas estrelas’, de Arlindo Oliveira, na Ordem dos Engenheiros – Região Madeira.

Efemérides

1770 - Dia do massacre de Boston. O confronto entre colonos e tropas britânicas provoca a morte de civis e a irreversibilidade da luta pela independência dos Estados Unidos.

1925 - Golpe militar dirigido por três oficiais monárquicos que tentam ocupar o quartel general de Lisboa.

1933 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, decreta o encerramento dos bancos durante quatro dias para impedir o colapso do sistema bancário.

1946 - O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, fala pela primeira vez da "cortina de ferro", metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, num discurso no Missouri.

1969 - A cápsula Apollo 9 da agência espacial norte-americana NASA, faz a primeira transmissão televisiva do espaço.

1970 - Entra em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ratificado por 43 países.

1977 - O Governo espanhol reconhece o direito à greve, suprimido 38 anos antes, na ditadura de Franco.

2001 - Demite-se o ministro de Estado e do Equipamento Social, Jorge Coelho, poucas horas após a queda da ponte de Entre-os-Rios.

2005 - O Presidente sírio, Bachar al-Assad, apresenta o plano de retirada das tropas sírias do Líbano que prevê o deslocamento destas para o Vale de Bekaa, leste do Líbano, e depois para a "fronteira" com a Síria.

2008 - O Parlamento britânico rejeita a realização de um referendo no Reino Unido ao Tratado de Lisboa da União Europeia.

2014 - Os paleontólogos Christophe Hendrickx e Octávio Mateus, da Universidade Nova de Lisboa, anunciam uma nova espécie de dinossauro carnívoro com 150 milhões de anos descoberto na Lourinhã, o maior predador terrestre desse período.

2014 - Cristiano Ronaldo isola-se na liderança dos marcadores da história da seleção portuguesa, ao apontar o 48.º golo pela seleção "AA", superando os 47 de Pauleta.

2016 - A International Football Association Board, entidade que regula as leis no futebol, aprova, a título experimental, o recurso às imagens vídeo nas arbitragens dos jogos.

2017 - O atleta Nelson Évora sagra-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim, em Belgrado, Sérvia, o título que alcançara dois anos antes.

2019 - A justiça húngara decide extraditar o ' hacker' Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, entregando-o às autoridades de Portugal, para ser julgado.

2022 - A Rússia anuncia um cessar-fogo temporário para a abertura de corredores humanitários que permitam a retirada de civis nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovaja. A retirada de civis, que devia começar no final da manhã, "foi adiada por razões de segurança".

