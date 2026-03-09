Sabe como identificar uma nota contrafeita?

Em 2025, foram apreendidas 8.839 contrafacções de notas em circulação em Portugal, o que corresponde a 2% do total apreendido na área do euro e em países terceiros, observa o Banco de Portugal. Este valor representa um decréscimo de 20% face ao ano anterior.

As denominações mais apreendidas foram as de 20 e 50 euros, que, em conjunto, representam 70% das notas contrafeitas detectadas em Portugal no ano transacto. Saiba neste Explicador ao que estar atento.

Olhando aos dados é possível aferir que a quantidade de notas contrafeitas apreendidas, na área do euro e em países terceiros, é muito reduzida quando comparada com o volume global de notas de euro em circulação, que ultrapassa os 31 mil milhões. Em 2025, correspondeu a 14 notas contrafeitas por cada milhão de notas genuínas em circulação, um dos níveis mais baixos desde o lançamento do euro.

A maioria das contrafações apreendidas é facilmente detectável, diz ainda o BdP, pois não apresentam elementos de segurança ou simulam de forma muito limitada as características das notas de euro. Ainda assim é importante que os utilizadores verifiquem as notas quando as recebem, dado que as contrafacções não são reembolsadas nem podem ser utilizadas em pagamentos (a passagem de nota contrafeita constitui crime).

O Banco de Portugal divulga, na sua plataforma digital, informação sobre as características e os elementos de segurança das notas de euro e disponibiliza um curso de formação e-learning sobre o conhecimento de notas e moedas de euro. Também oferece formação adequada a diferentes públicos e coopera com os utilizadores profissionais de numerário, assegurando a verificação dos respectivos equipamentos e garantindo que estes dispõem de capacidade para detectar contrafacções e proceder à sua retirada de circulação.

Se suspeitar da genuinidade de uma nota, contacte as autoridades competentes, polícias, bancos comerciais ou o Banco de Portugal, que suporta activamente as autoridades judiciais e policiais no combate à contrafacção.

Como detectar uma contrafacção?

As notas de euro integram elementos de segurança altamente sofisticados que tornam a moeda única numa das mais seguras do mundo. Ainda que a estabilidade do euro o torne particularmente interessante para os contrafactores, o número de notas contrafeitas detectadas representa uma proporção ínfima das notas em circulação.

No entanto, uma nota contrafeita não pode ser trocada por uma nota genuína. Ao receber uma nota de euro, confira os vários elementos de segurança (não se baseie apenas num deles) e, em caso de dúvida, compare-a com uma nota que saiba ser verdadeira, procurando diferenças e nunca semelhanças.

Se mesmo assim ainda tiver dúvidas sobre a sua genuinidade, apresente a nota suspeita numa das tesourarias do Banco de Portugal ou num balcão de uma instituição de crédito, onde lhe serão prestados todos os esclarecimentos.

Confira os elementos de segurança

Os elementos de segurança podem ser verificados facilmente sem recurso a equipamentos de apoio. A metodologia “Tocar – Observar – Inclinar” é o procedimento adequado e eficaz para o público verificar a presença dos elementos de segurança e determinar a genuinidade da nota.

Não obstante, é possível que se depare com notas suspeitas. Seguem-se algumas sugestões, em caso de dúvida quanto à autenticidade de uma nota:

• Se tiver dúvidas quanto à autenticidade de uma nota, não a aceite. Lembre-se de que as notas falsas/contrafeitas não têm qualquer valor; por essa razão, se aceitar uma nota falsa/contrafeita, não receberá qualquer compensação.

• Contacte o Banco de Portugal caso necessite de mais informação.

• Solicite educadamente outra nota e assuma que a pessoa que lha apresentou está inocente. Informe-a de que poderá estar na posse de uma nota suspeita de ser contrafeita e sugira-lhe que se dirija às autoridades policiais locais, a um banco ou ao Banco de Portugal. Em qualquer caso, nunca coloque em risco a sua segurança.

• Informe de imediato as autoridades policiais locais ou os serviços de segurança sobre o incidente.

• Procure fixar tanta informação quanto possível sobre a pessoa que lhe apresentou a nota suspeita.

• Se considera que, por lapso, aceitou uma nota contrafeita, não a recoloque em circulação. Colocar em circulação nota contrafeita constitui um crime. Entregue a nota suspeita às autoridades policiais locais, a um banco ou ao Banco de Portugal. Se a nota for verdadeira, receberá o respectivo valor de volta.