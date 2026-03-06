PSP alerta para conteúdos falsos na internet em períodos de tensão internacional

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública alertou, hoje, para a circulação de conteúdos falsos nas redes sociais, sobretudo em períodos marcados por tensão internacional ou acontecimentos mediáticos de grande impacto.

Numa publicação divulgada nas suas plataformas digitais, a polícia chama a atenção para o facto de nem tudo o que circula online corresponder à realidade, sublinhando que é cada vez mais frequente surgirem imagens, vídeos ou informações manipuladas, muitas vezes criadas ou alteradas com recurso a ferramentas de inteligência artificial.

Foto CR PSP Madeira

A PSP apela, por isso, aos utilizadores para que confirmem sempre a origem das informações antes de as partilhar. Segundo a autoridade, a disseminação de conteúdos falsos pode contribuir para a desinformação, gerar alarmismo e até incentivar comportamentos de ódio ou conflito.

“Informar com responsabilidade também é uma forma de contribuir para a segurança de todos”, sublinha a polícia, reforçando a importância de uma utilização consciente e crítica das redes sociais.