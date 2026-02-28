Técnico português do Al Ittihad diz que ataques têm gerado ansiedade em Abu Dhabi

O técnico português João Mota, do Al Ittihad Sports Club dos Emirados Árabes Unidos (EAU), admitiu hoje que está a acompanhar os ataques iranianos "com alguma ansiedade", mas que vai tentar "levar as coisas com normalidade".

O treinador do clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos afirmou à agência Lusa que o Ministério de Segurança do país pediu às pessoas para se manterem calmas e para evitarem sair à rua, embora tenha sido registado um morto devido aos "vestígios do resto do míssil" que "caiu numa zona residencial", adiantou.

Os EAU declararam hoje ter intercetado mísseis iranianos e a estação Al Jazeerah noticiou que pelo menos uma pessoa morreu na capital do país, onde se encontra João Mota.

"Em relação à nossa segurança, está tudo bem, estamos em perfeita segurança", garantiu o técnico à Lusa.

João Mota disse que soube na manhã de hoje dos ataques ao Irão através de um jornalista do Qatar que é seu amigo.

"Depois é que realmente liguei a televisão e vi que estava aqui mesmo ao lado de uma situação complicada e que os Estados Unidos e Israel começaram o conflito contra o Irão e há países que estão a apanhar por tabela, que os Emirados é um deles, assim como a Jordânia, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Qatar, enfim, nós estamos aqui todos próximos e realmente esperamos que isto não dê nada", acrescentou.

"Pensámos logo em ir embora, mas o espaço aéreo está fechado, por uma questão de segurança também, mas está fechado devido à guerra, mas por uma questão de segurança", adiantou.

Ainda assim, o treinador disse que hoje à noite a sua equipa tem jogo marcado.

"Não sabemos se vai haver jogo ou não, em princípio não tem nenhuma outra notícia e eu quero mesmo, a nível mental, levar as coisas com normalidade".

Os Emirados Árabes Unidos declararam hoje ter intercetado mísseis iranianos e afirmaram reservar-se o direito de responder a qualquer ataque, enquanto o Kuwait também intercetou mísseis no espaço aéreo do país.

Os EAU "foram hoje alvo de um ataque manifesto com mísseis balísticos iranianos. As defesas aéreas dos Emirados reagiram com grande eficácia e conseguiram intercetar vários desses mísseis", indicaram as autoridades em comunicado.

Abu Dhabi acrescentou que "se reserva plenamente o direito de responder", denunciando "uma escalada perigosa".

Entretanto, habitantes de Abu Dhabi disseram à agência de notícias France Presse ter ouvido fortes explosões na capital dos EAU, que abriga uma base norte-americana, depois de Estados Unidos e Israel terem anunciado ataques ao Irão, que prometeu retaliar.

Antes, os Emirados anunciaram ter fechado o espaço aéreo "temporária e parcialmente" como medida de precaução excecional.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que o país iniciou "grandes operações de combate no Irão" para "eliminar ameaças iminentes".

"A hora da vossa liberdade está ao alcance das mãos", disse Donald Trump num vídeo de oito minutos através da rede social Truth Social.