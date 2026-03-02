Jovens vão hoje ao parlamento regional saber o que é ser deputado

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, preside hoje, a partir das 09h30, à sessão de abertura do Parlamento dos Jovens – Ensino Básico. A edição deste ano desta iniciativa tem como tema "Literacia Financeira - Os Jovens Contam!".

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, desenvolvido em parceira com o Ministério da Educação, através da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), as assembleias legislativas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e Juventude e as direcções regionais de Educação dos Açores e da Madeira.

Constituem objectivos deste programa: educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses; promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões; incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente; proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais; estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria; e sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afectem o seu presente e o futuro individual e colectivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.

OUTRAS INICIATIVAS PROGRAMADAS PARA HOJE:

11h00- Sessão solene da Semana da Protecção Civil, com inauguração do novo Centro de Situação e Gestão de Emergências da Região, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, com presença do presidente do Governo, Miguel Albuquerque.

11h15- Comissão para a Igualdade entre Mulher e Homens da USAM fará a distribuição de um boletim informativo pelas ruas do Funchal, prestando declarações no Largo do Phelps.

12h30- JPP promove conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira, tendo como porta-voz Élvio Sousa.

15h00- Inauguração da exposição fotográfica 'IEM – 25 anos de história', com presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 2 DE MARÇO:

1833 - Guerra Civil. As forças de D. Pedro IV repelem a ofensiva miguelista nas linhas leste e noroeste do país.

1872 - Portugal assina o Tratado de Comércio com o Império Alemão.

1894 - Pinto Basto, por Lisboa, e Nicolau de Almeida, pelo Porto, organizam o primeiro "match" (O futebol entra em Portugal através de famílias britânicas), no âmbito dos festejos do quinto centenário do Infante D. Henrique, no Campo Alegre, Porto.

1895 - Congresso do Partido Republicano, em Lisboa. É eleito o diretório de Eduardo de Abreu, com Magalhães Lima e Gomes da Silva.

1917 - Nicolau II, czar da Rússia, cede o trono ao seu irmão, que abdica de seguida (15 de março no calendário atual).

1919 - Começa o Komintern, em Moscovo, congresso que dá origem à III Internacional.

1938 - O México nacionaliza a indústria petrolífera.

1941 - II Guerra Mundial. As forças nazis ocupam a Bulgária.

1949 - Um avião bombardeiro B-50 termina, em Fort Worth, no Texas, Estados Unidos, a primeira volta ao mundo sem escalas.

1956 - A França reconhece a independência de Marrocos.

1961 - Hassan II sobe ao trono de Marrocos.

1969 - O primeiro avião supersónico de passageiros do mundo, o franco-britânico Concorde, inicia os voos de teste na cidade de Toulouse, França.

1972 - É lançada de Cabo Canaveral, Florida, Complexo de Lançamento 36A, a nave espacial norte-americana da NASA Pioneer 10, com destino a Júpiter.

1977 - Cimeira dos dirigentes do chamado eurocomunismo, em Madrid. Santiago Carrilho, de Espanha, Georges Marchais, de França, e Enrico Berlinguer, de Itália, definem a aproximação à social-democracia europeia.

1987 - Morre, com 89 anos, o ator norte-americano Randolph Scott.

1992 - Morre, com 76 anos, Carlos dos Jornais, poeta repentista, figura típica de Lisboa.

1995 - Termina a missão na Somália da Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas (ONU).

2001 - Cerca de 40 chefes de Estado e de governo reunidos na quinta cimeira extraordinária da Organização da Unidade Africana (OUA) em Sirte, na Líbia, a convite do coronel Muammar Kadhafi, proclamam o nascimento da União Africana (UA).

2006 - É assinado, em São Petersburgo, Rússia, o protocolo de intenções que permite a criação em 2010, em Lisboa, do terceiro polo europeu do Museu russo Hermitage.

2007 - Os acionistas da Portugal Telecom, reunidos em assembleia-geral extraordinária, rejeitam a desblindagem dos estatutos da empresa, pondo fim à OPA - Oferta Pública de Aquisição lançada pela Sonaecom.

- Morre, com 58 anos, João Alfacinha da Silva, Alface, escritor e guionista. Editou "Cuidado com os rapazes" (1995), "Um pai porreiro ganha muito dinheiro" (1997), "Uma mãe porreira é prá vida inteira" (1998), "Filhos assim dão cabo de mim" (1999) e "O fim das bichas" (1999).

2008 - 108 Milhões de eleitores russos elegem o sucessor de Vladimir Putin na Presidência da Rússia. Dmitri Medvedev, de 42 anos, candidato apoiado pelo Kremlin, obtém uma esmagadora vitória com 70,23% dos votos, segundo resultados preliminares.

- O Presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, inicia uma visita ao Iraque. É a primeira visita de um chefe de Estado iraniano ao Iraque desde a Revolução Islâmica que, em 1979, derrubou o Xá, Mohammad Reza Pahlevi.

2009 - O violinista Tiago Santos, de 20 anos, é um dos vencedores do concurso mundial promovido pelo You Tube para constituir uma orquestra sinfónica que deverá estrear-se em concerto a 15 de Abril, no Carnegie Hall de Nova Iorque, Estados Unidos.

- Morre, com 69 anos, o Presidente da Guiné-Bissau, João Bernardo "Nino" Vieira, assassinado a tiro por militares, um dia depois de um atentado contra o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tagmé Na Waié.

2012 - A cidade de Marysville, no Estado norte-americano de Washington do W cidade dos Estados Unidos, é "riscada" do mapa, em resultado de cinco dezenas de tornados ocorridos no centro do país.

- Morre, com 93 anos, Dalila Pereira da Costa, escritora e ensaísta. Integrou o Grupo de Filosofia Portuguesa, escola filosófica fundada por Álvaro Ribeiro e José Marinho. Autora de mais de uma dezena de obras, entre ensaio, poesia e ficção, nomeadamente, "O esoterismo de Fernando Pessoa", "A força do Mundo". "Encontro na Noite" e "Duas Epopeias das Américas".

2013 - Milhares de manifestantes concentrados no Terreiro do Paço, em Lisboa, entoam a canção "Grândola, Vila Morena", de José Afonso, depois de ter sido lido o manifesto do movimento "Que se lixe a 'troika', que organizou o protesto.

- Morre, com 74 anos, Eduardo Nery, artista plástico que em 2012 foi condecorado pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pela sua obra.

2017 - Morre, com 82 anos, Maria Velez, artista portuguesa que se destacou pelas obras em pintura, gravura e tapeçaria, bem como na área da moda.

2018 - A Assembleia da República aprova em votação final global o diploma que altera o financiamento dos partidos políticos, mantendo a isenção do IVA limitada à divulgação da mensagem política.

- Ivo Oliveira assegura a primeira medalha de sempre para Portugal em Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista, ao qualificar-se para a final de perseguição individual, em Apeldoorn, na Holanda.

- Morre, com 78 anos, Jesús López Cobos, maestro espanhol e ex-diretor da Ópera de Berlim, antigo maestro titular da Orquestra Nacional de Espanha e da Orquestra Sinfónica de Cincinnati.

2019 - Morre, com 58 anos, Yannis Behrakis, fotógrafo grego, vencedor do prémio Pulitzer em 2016, do World Press Photo em 2000 e do Prémio Bayeux Calvados em 2002.

2020 - A ministra da Saúde, Marta Temido, anuncia os dois primeiros casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus. Dois homens chegados de Itália e Espanha. Os funcionários públicos são colocados em teletrabalho ou isolamento profilático sem perda de salário.

- O Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais da Relação e Regional da Guiné- Bissau, em Bissau, são ocupados por militares e ficam impedidos de funcionar.

2021 - Morre, com 73 anos, Neville O'Riley Livingston, Bunny Wailer, cantor e percussionista jamaicano, foi fundador do grupo The Wailers, com Bob Marley e Peter Tosh.

2022 - A Galp anuncia que suspendeu a compra de produtos petrolíferos russos, quer de companhias russas, como de companhias baseadas na Rússia, e lamenta os "atos de agressão contra o povo ucraniano".

- A assembleia geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução que condena a invasão russa da Ucrânia, com o apoio de 141 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, e "exige que Moscovo ponha fim à ofensiva e retire imediata e incondicionalmente as suas tropas". Intitulada "Agressão contra a Ucrânia", a resolução apela ainda ao acesso sem entraves à ajuda humanitária e "lamenta o envolvimento da Bielorrússia" no ataque à Ucrânia.

- O Ministério da Defesa russo admite pela primeira vez baixas na Ucrânia: 498 soldados mortos e 1.597 feridos.

- China pede que os seus "interesses legítimos" sejam respeitados e reiterou que se opõe "firmemente" a qualquer tipo de "sanções unilaterais" contra a Rússia, país com o qual vai manter intercâmbios económicos.

- O proprietário do Chelsea, o milionário russo Roman Abramovich, anuncia que vai vender o clube campeão da Europa e do Mundo de futebol, "devido à atual situação" na Ucrânia.

2023 - Morre, com 84 anos, José Manuel Galvão Teles, advogado, membro do Conselho de Estado, embaixador de Portugal junto das Nações Unidas entre 1975 e 1976 e chefe de delegação em importantes missões de natureza política e económico-financeira.

- Morre, com 89 anos, Wayne Shorter, saxofonista norte-americano, considerado um "titã do jazz". Fez parte dos Jazz Messengers, do quinteto de Miles Davis e do grupo de fusão Weather Report, com o teclista e compositor Joe Zawinul. Produziu o primeiro álbum da cantora portuguesa Pilar Homem de Melo, "Pilar", em 1989. Conquistou 12 prémios Grammy.

2024 - Morre, com 52 anos, Soren Pape Poulsen, líder do partido conservador da Dinamarca, De Konservative, desde 2014.

PENSAMENTO DO DIA: