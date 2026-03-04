Teerão atacará embaixadas israelitas em todo o mundo se a iraniana em Beirute for visada

O Irão ameaçou hoje atacar as embaixadas israelitas "em todo o mundo" caso a embaixada iraniana em Beirute fosse alvo de um ataque, após o exército israelita ter contemplado essa possibilidade.

"Se Israel cometer tal crime, isso obrigar-nos-á a tornar todas as embaixadas israelitas em todo o mundo alvos legítimos", declarou em direto na televisão iraniana o porta-voz das forças armadas do país, Abolfazl Shekarchi.

O exército israelita avisou hoje os "representantes do regime terrorista iraniano ainda no Líbano para que deixassem o país imediatamente, sob pena de serem alvejados", dando-lhes 24 horas para partir.

O atual conflito desencadeado pelos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão agravou também as hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado por Teerão.

Telavive tem bombardeado várias posições do Hezbollah em território libanês, e o movimento xiita, por sua vez, tem ripostado contra Israel.

Segundo as autoridades iranianas, os ataques israelitas e norte-americanos já fizeram mais de mil mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

O Irão lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.