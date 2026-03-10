Nova Direita denuncia alegados atrasos nos apoios à aquisição de veículos eléctricos

O partido Nova Direita Madeira denunciou esta terça-feira, 10 de Março, alegados atrasos no pagamento de apoios à aquisição de veículos eléctricos.

Em nota emitia, o coordenador do partido, Paulo Azevedo, revela que têm chegado à Nova Direita diversas denúncias de cidadãos que adquiriram viaturas eléctricas e procederam ao abate das suas viaturas antigas com o objectivo de beneficiar do Programa Descarbonizar RAM, contudo aguardam o pagamento do apoio desde Janeiro de 2025.

Perante a situação, Paulo Azevedo diz ter enviado uma missiva ao Governo Regional a solicitar esclarecimentos sobre o atraso no pagamento dos apoios.

O partido Nova Direita relata que "sempre que os beneficiários procuram obter explicações junto das entidades competentes, são confrontados com sucessivas justificações, nomeadamente alegadas faltas de documentação ou indicação de prazos ultrapassados, sendo-lhes frequentemente exigido reiniciar todo o processo administrativo".

Paulo Azevedo considera que a situação levanta sérias preocupações, sobretudo tendo em conta que os fundos destinados a este programa provêm do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo legítimo questionar qual o ponto de situação das verbas destinadas aos beneficiários.

O coordenador do partido alerta ainda que o excesso de burocracia e os sucessivos atrasos acabam por desmotivar os cidadãos e afastar a adesão às políticas de transição energética.