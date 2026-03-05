Bombeiros de Santana recolheram 1.455 quilos de equipamentos eléctricos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana reuniu no ano passado "1.455 quilos de lâmpadas e outros equipamentos eléctricos usados, que foram encaminhamos para reciclagem pelo Electrão", naquele que foi "seu primeiro ano de participação no Quartel Electrão". Pelo trabalho, "a associação recebeu uma contrapartida de 109 euros face à quantidade recolhida".

De acordo com a 10.ª edição do Quartel Electrão, o concurso decorreu ao longo de 2025 e "registou um valor histórico com 3.007 toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos recolhidos e enviados para reciclagem pelo Electrão a nível nacional. Foi possível alcançar este número graças à participação massiva de associações humanitárias de todo o país. Esta edição contou com 225 inscrições, o valor mais elevado de sempre", anuncia em nota de imprensa.

Para se ter uma ideia, na edição anterior (2024), "já tinham sido registados números recorde, com a recolha de 2.774 toneladas de equipamentos e a adesão de 217 associações humanitárias. Esses valores foram agora superados", sendo que "o prémio total a atribuir às associações também atingiu um novo máximo, em 2025, com 359 mil euros entregues aos bombeiros, mais 42.691 euros do que no ano anterior".

Conta a entidade que "ao longo de 2025, foram recolhidas, mais especificamente, 31,3 toneladas de pilhas e baterias; 21,5 toneladas de lâmpadas e 2.954 toneladas de equipamentos elétricos usados".

Neste particular, "a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, que reuniu a maior quantidade de equipamentos a nível nacional, em peso, foi a grande vencedora desta edição e recebe um veículo ligeiro de combate a incêndios no valor de 72.500 euros. Ao longo do ano passado, esta associação recolheu mais de 293 toneladas de pilhas e baterias; lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados", salienta o prémio 'chorudo'.

"O segundo prémio, no valor de 10 mil euros, convertíveis em equipamentos de proteção individual ou equipamento de socorro, é atribuído à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cantanhede, também no distrito de Coimbra, que reuniu 98 toneladas de equipamentos, e o terceiro prémio, no valor de cinco mil euros, cabe à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amarante, no distrito do Porto, que juntou 79 toneladas de aparelhos", acrescenta.

Nota ainda para o 'Prémio Pilhas' que "foi conquistado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines, no distrito de Setúbal, que recolheu 14 toneladas de pilhas e baterias, e o Prémio Lâmpadas é entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, no distrito de Braga, que reuniu 1,3 toneladas desta tipologia de equipamentos".