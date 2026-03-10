Descarga eléctrica provoca ferimentos graves em homem no Funchal

Um homem ficou com graves queimaduras nas pernas e na face na sequência de uma descarga eléctrica, ao início desta tarde, num armazém, no Funchal.

Segundo o que foi possível apurar, a situação ocorreu por volta das 13h40 e terá resultado de um acidente de trabalho no interior do armazém na zona da Cancela.

Após o alerta, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência no local e procederam ao transporte da vítima para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para receber maiores cuidados médicos.