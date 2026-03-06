O adeus a Lobo Antunes expresso nos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais deste 6 de Março de 2026.

No semanário Expresso:

- "Construção faz disparar pedidos para entrada de imigrantes"

- "4ª guerra do Golfo deixa o mundo em suspenso"

- "Lajes. EUA fizeram sete voos sem acordo após ataques"

- "Macron prepara nova estratégia nuclear na Europa"

- "Irão quer alastrar e aumentar custos da guerra"

- "Petróleo e gás deixam economia em estado de alerta"

- "Seguro toma posse já com pontes para São Bento"

- "TC trava pedido de Montenegro para impedir divulgação de clientes"

- "Mais de 40 mil habitações projetadas ficaram por construir"

- "Algarve dispara como porta de entrada de cocaína na Europa"

- "Pelicot. 'Se tivesse memória das violações, ter-me-ia matado'"

- "Arte Antiga. Quando um museu fecha para obras"

- "Um terço dos doentes com depressão não melhora com a medicação"

- "António Lobo Antunes (1942-2026)"

- "24h. Sete ministros na cimeira em Huelva"

- "Iraque recusa extraditar jiadista"

- "Marcelo sai de Belém a pé"

No semanário Nascer do Sol:

- "Guerra ameaça gerar choque petrolífero e aumentos generalizados"

- "Irão. Trump quer 'mudança de regime' pelos iranianos"

- "Portugueses. Governo aciona Proteção Civil para repatriamento"

- "Liga árabe. Famílias de jogadores obrigados a fugir"

- "PSD. Montenegro quer clarificação interna já"

- "Poiares Maduro. 'Dizer que Passos Coelho é oposição a Montenegro é um absurdo'"

- "Entre-os-Rios. Mário Ferreira relembra como desenhou uma travessia alternativa"

- "Marta Durán. Ver o mundo à boleia"

- "António José Seguro. Cerimónia de posse convencional"

- "Transexuais. Magistratura recusa parecer à AR"

- "A. Lobo Antunes. O maior escritor vivo morreu"

- "M2. Reabilitação é a resposta mais rápida"

No Público:

- "1942-2026. António Lobo Antunes. O escritor que construiu e desconstruiu a literatura portuguesa"

- "Spinumviva. Montenegro sofre derrota no TC sobre lista de clientes"

- "Tempestade e guerra. Impacto de 2000 milhões pode levar a rectificativo"

- "Novo livro. O mundo interior de H.G. Cancela"

- "Carlos Cuerpo. Sucesso de Espanha 'não seria possível' sem imigrantes"

- "Peyman Jafari. 'Trump preferirá destruir todo o irão a perder'"

No Diário de Notícias:

- "António Lobo Antunes: o escritor dos livros insones"

- "Dois terços dos portugueses fazem balanço positivo dos mandatos de Marcelo"

- "Politica. Montenegro antecipa eleições no PSD e desafia oposição interna, sem mencionar Passos Coelho"

- "Itália. Como uma nova lei eleitoral pode ajudar Giorgia Meloni a manter-se no poder"

- "Médio Oriente. NATO afasta acionar artigo 5.º, embora incidente na Turquia tenha sido 'grave'"

- "'Kristin'. Apoios não chegam para cobrir os custos de reconstrução e número de famílias a pedir ajuda dispara"

- "Reino Unido. De canalizadora a deputada. Hannah deu aos Verdes a vitória num reduto do 'Labour'"

No Correio da Manhã:

- "Socialistas namoram eleitos do Chega. Autarcas do PS oferecem cargos a dissidentes do partido de André Ventura"

- "Guerra no Médio Oriente. Irão lança nova vaga de ataques"

- "Benfica. Rui Costa quer Mourinho até ao final do mandato"

- "FC Porto. Thiago Silva regressa na Luz"

- "Sporting. Borges exige concentração máxima"

- "Montenegro perde recurso sobre clientes da Spinumviva. PM desafia Passos Coelho no PSD"

- "1942-2026. António Lobo Antunes. Adeus a um génio da literatura"

- "Leiria. Condenado por abuso sexual pode dar aulas a crianças"

- "Preços. Conta da Luz é mais barata no mercado livre"

- "Escândalo. Epstein espião de Israel e da Rússia na América"

No Jornal de Notícias:

- "António Lobo Antunes. 1942-2026. O escritor que ficou órfão do Nobel"

- "Porto aperta vigilância e investiga 60 espaços de alojamento ilegal"

- "Montenegro. Os elogios de Marcelo, a Spinumviva e a pressão de Passos Coelho. 'Fomos felizes', disse o presidente na despedida"

- "Clássico. Deniz Gul e Pavlidis à procura da pontaria"

- "Dupla enfrenta seca de golos. Domingo há jogo decisivo na Luz''"

- "JN, TSF e 'O Jogo' levam ciclismo a todo o país"

- "Mercadorias. Fuga de jovens motoristas deixa setor dos transportes em alerta"

- "Trump quer impor regras mas Irão fecha a porta a acordos"

No Negócios:

- "Médio Oriente arrisca atirar petróleo para os 150 dólares"

- "O adeus de Marcelo a Belém"

- "Entrevista a Greg M. Epstein. 'A tecnologia absorveu o capitalismo'"

- "Conferência Radar África. Relação entre Portugal e Angola pede novos incentivos"

No O Jornal Económico:

- "Crise energética. A resposta iraniana à guerra atingiu a produção e o transporte de energia, lançando o alerta geral. Não é só petróleo, mas também gás natural. Escassez, inflação e maior risco. Um choque na economia"

- "Banco de Portugal preocupado com crédito barato na habitação"

- "Empresários pedem plano para travar efeitos da guerra"

- "Investigação. Desinvestimento norte-americano preocupa Fundação Champalimaud. 'É trágico'"

- "Petróleo. Galp prevê aumento de 15% da produção no Brasil"

- "Banco de Fomento. Seis mil empresas já pediram mais de 1,3 mil milhões em apoios"

- "Reportagem. Caças Gripen querem ganhar asas em Portugal"

- "Plano estratégico. Federação quer aliviar carga fiscal para tornar futebol mais competitivo"

- "Negócio. Fundo Crest pede mais de 50 milhões pela agroindustrial Campotec"

No Record:

- "Sporting. Pai para toda a obra. Hjulmand assistiu ao nascimento da primeira filha, treinou horas depois e hoje segue viagem"

- "André Mosqueira Amaral, diretor executivo da Liga. 'Temos sete potenciais interessados nos direitos de TV'"

- "Futebol feminino. Treinador suspenso 1 ano por assédio sexual a quatro jogadoras"

- "Benfica. Rafa sabe caçar dragões. Já os bateu 6 vezes"

- "FC Porto. Bednarek sem fratura. Ainda nas contas para a Luz"

No O Jogo:

- "FC Porto. Bednarek contra o tempo"

- "Grupo de sócios apela ao corte de relações com Alvalade"

- "João Carlos Pereira conheceu Farioli no Catar e analisa a transformação. 'Os jogadores passaram a acreditar e os adeptos também'"

- "Sporting. Como renascer como Leão. Luis Guilherme já soma quase o dobro de minutos que teve em época e meia no West Ham"

- "Viagem para a Noruega antecipada um dia"

- "Benfica. Rafa procura primeiro golo"

- "Gustavo Marques, emprestado ao Bragantino, punido com 12 jogos de castigo"

- "I Liga. Guerreiros e leões encontram-se amanhã na Pedreira e há um passado de muitas histórias. 'Fui eu que ensinei Figo a conduzir'"

- "Waltinho e Forbs vestiram as duas camisolas. 'Ia à missa todos os domingos, mas também às discotecas nas folgas'"

- "Lembro-me do 8-1 num Braga-Sporting que estava 2-1 aos 18 minutos de jogo"

E no A Bola:

- "Sporting admite saídas. Um verão de milhões"

- "Diomande Euro40 a 50M. Hjulmand Euro40 a 50M. Geny Euro20 a 30M"

- "Ioannidis mais longe de Braga"

- "Rui Borges com duas dúvidas para amanhã"

- "Benfica. Jogo 600 de Rafa frente a adversário apetecível"

- "Selecionador da Noruega abre a porta do Mundial a Aursnes"

- "Banjaqui espera até ao final do mês para renovar"

- "FC Porto. Bednarek em contrarrelógio para o clássico"

- "Órfão de SAMU, ataque tarda a dar resposta"

- "Futsal. Sporting-Benfica. Leões e águias decidem presença na 'final four' da Champions"

- "Brasil. Leonardo Jardim apresentado no Flamengo. 'Tem dimensão mundial, é como o Real Madrid'"