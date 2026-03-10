Juventude Popular Nacional critica "entraves que prejudicam o reembolso atempado" do subsídio de mobilidade

A presidente da Juventude Popular Nacional, Catarina Marinho, alertou esta terça-feira, 10 de Março, na Madeira, que “existem entraves que prejudicam o reembolso atempado, em especial aos mais jovens" do Subsídio Social de Mobilidade.

A responsável está na Madeira para reunir com a estrutura regional da Juventude do CDS-PP Madeira e com várias entidades da Região. Ao longo da visita, Catarina Marinho reuniu-se com o secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, com a deputada Regional do CDS, Sara Madalena, com o executivo da Câmara Municipal de Santana e com o vereador do CDS-PP na Câmara Municipal do Funchal.

Entre os temas abordados durante os encontros, esteve o Subsídio Social de Mobilidade. Na ocasião, a presidente da Juventude Popular Nacional defendeu que a medida deve continuar a responder às necessidades dos madeirenses e açorianos.

Catarina Marinho afirmou que a JP Nacional está alinhada com as Regiões Autónomas na defesa da manutenção deste direito, mas sem burocracias desnecessárias. A jovem centrista especificou que "têm sido identificados problemas com o uso da plataforma, em especial, a submissão de documentos, os constantes indeferimentos do subsídio, tornando o processo moroso".

Por seu lado, o presidente da JP Madeira, Leandro Silva, disse ser “com muito orgulho” que a estrutura regional recebeu Catarina Marinho na Madeira, sublinhando a sintonia entre a JP Madeira, a JP Nacional e a JP Açores nesta matéria.

Leandro Silva afirmou que a JP “foi a única estrutura jovem alinhada na defesa dos madeirenses, mais e menos jovens”, e criticou a posição da JSD e dos seus oito deputados, lembrando que estes votaram na Assembleia da República “contra as Regiões Autónomas e contra os seus interesses”.

Por fim, o líder regional acrescentou que “a Juventude Popular continuará a ser perentória nesta defesa e não deixará dúvidas sobre o lado em que está”.