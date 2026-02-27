O Vice-Presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, assume-se um autonomista "revoltado" e entende que as duas regiões autónomas terão que desenvolver um esforço conjunto para combater o centralismo vigente em Portugal, de modo que as relações entre governos não continuem a ser "um parto difícil".

"As relações entre os governos da República e os governos das regiões autónomas não podem ser um parto difícil, não podem ser sempre um parto a ventosa e a fórceps e que às vezes acabem em cesariana, não é? E muitas vezes, a criança sai asfixiada do parto, que é o que está a acontecer com o chamado subsídio social de mobilidade. Quer dizer, a criança nasceu com o o cordão umbilical com cinco voltas à volta do pescoço, estrangulada e, obviamente, que nós não podemos permitir que tal aconteça. Neste caso, o melhor é fazer logo uma cesariana e acabar com o assunto. E é isso que o Governo dos Açores e o Governo da Madeira têm que fazer", refere.

Em declarações aos jornalistas na BTL, após o anúncio oficial da nova rota da SATA entre a Terceira e a Madeira, o governante apelou aos seus "estimados amigos" José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque para que em vez de cimeiras insulares implementem medidas concretas que acabem de vez com a lógica de favor insinuada pela República.

Artur Lima entende que o governo liderado por Luís Montenegro é centralista, postura infelizmente agravada por ser "oriunda de um Partido Social Democrático e de um Partido Democrático Cristão, pois quando são os socialistas já não estranho". E sublinha que da social-democracia e da democracia cristã "um centralismo serôdio e bafiento é inaceitável".

Daí o apelo: "Afirmem as suas regiões autónomas ou então nós vamos no mau caminho e afirmar as regiões autónomas é não necessitar da República e apenas necessitar da República naqueles que são os deveres constitucionais e legais do Governo da República. Quanto ao resto, temos que fazer nós por nos bastarmos a nós próprios e exigirmos à República que nos pague o que tem que pagar, devido à nossa posição geostratégica, por estarem na NATO à nossa custa, por terem a Zona Económica Exclusiva à custa dos Açores e da Madeira isto tudo o Governo da República tem que nos pagar. Ponto final, parágrafo!"

Para Artur Lima, as duas regiões autónomas devem "ir neste caminho em vez de andar com eles ao colinho e a dar-lhes colinho, que é o que temos feito até agora".

Quanto à nova rota da Azores Airlines, que liga a Terceira à Madeira a partir de Maio, considera estar perante "uma boa notícia, que também foi tirada a ferros, o que não era necessário, mas a criança nasceu bem" e vai ser "um bom exemplo do relacionamento entre os Açores e a Madeira, da aproximação entre as duas regiões e também a República vai perceber que quando se faz bebés bons eles crescem bem e as regiões autónomas são dois bebés criados na democracia e que é preciso democraticamente respeitá-lo, o que a República às vezes se esquece de fazer".