CDS alerta para dificuldades adicionais no Subsídio de Mobilidade

Sara Madalena, deputada do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira, alerta para "o facto de os madeirenses residentes não estarem a conseguir obter o Subsídio Social de Mobilidade se constarem de reservas conjuntas e não fizerem parte do mesmo agregado familiar", lê-se numa nota de imprensa do partido emitida esta manhã.

E acrescenta: "Ainda que o façam, marido e mulher que apresentem o IRS em separado são obrigados a colocar, cada um, o seu IBAN, mesmo que igual."

Por isso, revela Sara Madalena, "prevê-se que viagens organizadas, por exemplo, por Casas do Povo ou Câmaras Municipais tenham de ser reservadas uma a uma pessoa, desvirtuando a simplificação que se pretende com a introdução da plataforma que se tem mostrado, isso sim, um enorme obstáculo no direito à continuidade territorial dos madeirenses", aponta.