Paulo Lobo destaca importância da informação geográfica para o desenvolvimento do Funchal

No Dia Nacional da Geografia, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinalou a data com uma conferência realizada na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, organizada pelo Departamento de Planeamento e Ordenamento — Divisão de Informação Geográfica.

Na sessão de abertura, o vereador com o pelouro do Planeamento e Ordenamento, Paulo Lobo, destacou a relevância da iniciativa como oportunidade de "reflectirmos sobre a forma como conhecemos, gerimos e projetamos o território", sublinhando que este é "um contributo essencial da Geografia: ajudar-nos a compreender o território com rigor, interpretar as suas dinâmicas e apoiar decisões públicas mais informadas".

O autarca salientou que a CMF tem vindo a reforçar a sua capacidade de "informação geográfica" e investido "numa gestão territorial mais integrada", com os "dados" a serem "um verdadeiro suporte à decisão política" e "um contributo absolutamente essencial para o futuro do Funchal".

Paulo Lobo defendeu ainda o valor do "planeamento" enquanto ferramenta de melhoria da "qualidade de vida", argumentando que "uma cidade só é verdadeiramente competitiva quando é acessível para quem nela viver»" Nesse sentido, realçou a capacidade do planeamento para prevenir "desequilíbrios" e antecipar "pressões urbanas", acrescentando que uma "política habitacional eficaz" exige "bom ordenamento", nomeadamente em matéria de sustentabilidade.

Sobre o modelo de crescimento da cidade, o vereador foi claro: "O desenvolvimento urbano deve ser centrado nas pessoas", de forma a garantir que "o crescimento" não coloque em causa "a coesão" do território.