Morreu o sétimo militar norte-americano após ferimentos na Arábia Saudita

Um militar norte-americano morreu após ter ficado gravemente ferido num dos primeiros ataques iranianos na Arábia Saudita, elevando para sete o número de soldados norte-americanos mortos no conflito, informou hoje o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

Em comunicado, o CENTCOM informou que o militar morreu na noite de sábado devido a ferimentos sofridos num ataque lançado pelo Irão contra tropas norte-americanas a 01 de março.

O soldado tinha ficado "seriamente ferido" durante os ataques iniciais atribuídos ao regime iraniano em vários pontos do Médio Oriente, acrescentou o comando militar norte-americano.

"Este é o sétimo membro no ativo que morreu em ação durante a Operação Fúria Épica. Grandes operações de combate continuam", refere a nota.

A identidade do militar não será divulgada nas próximas 24 horas, aguardando a notificação oficial da família.

A morte foi anunciada poucos dias após a chegada aos Estados Unidos dos corpos de seis militares norte-americanos mortos no Kuwait num ataque com drone atribuído ao Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, liderou a cerimónia de receção dos corpos e prometeu manter "ao mínimo" as baixas norte-americanas no conflito.

"São grandes heróis do nosso país e vamos manter isso dessa forma. Em guerra há sempre baixas, mas vamos mantê-las ao mínimo", afirmou Trump durante uma homenagem em Miami.

No sábado, o Presidente norte-americano prometeu também que apenas enviará tropas terrestres para o Irão se existir "uma razão muito forte".