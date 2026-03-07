Sintap afirma que "a igualdade não é um favor, é um direito"

O Sindicato Dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) alerta contra a precariedade e indica que as reformas laborais que promovem a "flexibilidade" não podem servir de pretexto para aumentar a instabilidade das mulheres, que continuam a assegurar a maior parte das responsabilidades familiares.

Como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, o sindicato aponta a exigência de que a maternidade deixe de ser vista como um "problema" nas empresas e na Administração Pública. O SINTAP lança também um apelo ao combate à desigualdade salarial e de cargos, pois continua a persistir a dificuldade de acesso das mulheres a cargos de direcção.

O sindicato destaca ainda o reforço do compromisso contra o assédio e a discriminação no local de trabalho. Aliás, o SINTAP reafirma que a negociação colectiva é a ferramenta essencial para converter as intenções em direitos reais e justiça social.