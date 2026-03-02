Calado deixa para Albuquerque comentários

Pedro Calado é a grande surpresa da lista à Comissão Política apresentada esta tarde por Miguel Albuquerque. Surpresa...Ou talvez não. Porque alguns correligionários mais próximos do presidente do PSD-M já esperavam esta entrada. Seja como for, Calado está de regresso aos órgãos internos mais importantes do PSD-Madeira, integrando a nova lista à Comissão Política Regional, mas optou, para já, por não prestar declarações sobre o seu regresso à estrutura partidária.

Contactado à margem do processo de entrega das listas, o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal e antigo vice-presidente do Governo Regional limitou-se a afirmar: “Deixo para o presidente os comentários”, recusando desenvolver qualquer posição sobre a sua inclusão na equipa apresentada esta tarde por Miguel Albuquerque no âmbito da moção Madeira Livre.

O regresso político do economista ocorre pouco mais de dois anos depois de ter anunciado a retirada da vida pública. A 18 de Fevereiro de 2024, à chegada à Madeira, após 22 dias de detenção, Pedro Calado comunicou que abandonaria todos os cargos que exercia, tanto institucionais como partidários, na sequência do processo judicial então tornado público.

Na ocasião, garantiu não terem sido cometidas ilegalidades e afirmou estar totalmente disponível para colaborar com a Justiça, assumindo que precisava de se concentrar na sua defesa e nos esclarecimentos necessários. Questionado, na altura, se a saída seria definitiva, respondeu não poder assegurar se seria “para sempre”. E assim foi. Está de regresso e por insistência de Albuquerque que esta tarde disse não querer prescindir de um quadro importante como é Calado.

Desde então, manteve-se afastado da intervenção política activa, deixando funções autárquicas e responsabilidades internas no PSD-M. O anúncio da sua integração na nova Comissão Política marca, desta forma, o primeiro regresso formal à estrutura partidária desde essa decisão.

Agora, cerca de dois anos depois do anúncio da retirada, o antigo vice-presidente do Governo Regional volta a assumir funções políticas partidárias, ainda que sem comentários públicos, remetendo toda a leitura política do seu regresso para o líder do PSD-Madeira.

Todavia, a inclusão de Pedro Calado na nova Comissão Política é interpretada nos meios políticos como um sinal de reaproximação ao núcleo dirigente social-democrata e de confiança política renovada por parte de Miguel Albuquerque, de quem foi durante anos um dos mais próximos colaboradores e principal braço direito no Executivo regional.

E há quem julgue que a sua ascensão interna pode não ficar por aqui.