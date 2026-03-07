Sporting visita Braga com o objectivo de capitalizar o clássico Benfica-FC Porto
O Sporting visita hoje o Sporting de Braga com a expectativa de vencer o jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol e pressionar o líder FC Porto e o perseguidor Benfica, que se defrontam no domingo.
O bicampeão português ocupa o segundo lugar do campeonato, a quatro pontos de distância do FC Porto e com três de vantagem sobre o Benfica, e, caso se imponha no terreno dos bracarenses, reduz provisoriamente para um ponto o atraso para os 'dragões' e distancia-se do rival lisboeta, na véspera do confronto entre ambos, no Estádio da Luz.
Para isso, o Sporting terá de fazer algo no encontro de hoje, com início às 18:00, que foi incapaz na primeira volta, na qual empatou 1-1 na receção aos 'arsenalistas', igualmente preocupados em manter o quarto lugar a salvo da aproximação do Gil Vicente, quinto classificado e equipa sensação da época 2025/26, a cinco pontos de distância.
Na edição 2025/26 da I Liga, os 'leões' ainda não conseguiram qualquer vitória entre os cinco primeiros, pois, além do 1-1 com o Braga, perderam em casa (1-2) e somaram um empate fora (1-1) com o FC Porto e também empataram a um na Luz e em Barcelos.
No domingo, em jogo com início também às 18:00, o Benfica, única equipa invicta na prova, mas que ocupa apenas o terceiro lugar, está obrigado a vencer o FC Porto para se manter na corrida pela conquista do título, uma vez que tem menos sete pontos relativamente ao líder da competição.
A 25.ª ronda da I Liga arrancou na sexta-feira, com o Famalicão a vencer na receção ao Arouca, por 1-0, e a ficar a um ponto do quinto lugar do Gil Vicente, que apenas joga domingo com o Estrela da Amadora.
Programa e resultados da 25.ª jornada:
- Sexta-feira, 06 mar:
Famalicão -- Arouca, 1-0
- Sábado, 07 mar:
Alverca -- AVS, 15:30.
Moreirense -- Nacional, 15:30
Sporting de Braga -- Sporting, 18:00
Estoril Praia -- Casa Pia, 20:30
- Domingo, 08 mar:
Estrela da Amadora -- Gil Vicente, 15:30
Benfica -- FC Porto, 18:00.
Santa Clara -- Vitória de Guimarães, 20:30
- Segunda-feira, 09 mar:
Tondela -- Rio Ave, 20:15