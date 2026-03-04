João Pinheiro arbitra recepção do Benfica ao FC Porto

O árbitro João Pinheiro foi nomeado para dirigir no domingo a receção do Benfica ao FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No Estádio da Luz, num encontro marcado para as 18:00, o árbitro da Associação de Futebol de Braga vai ter Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes, enquanto Luís Ferreira vai ser o videoárbitro.

No dia anterior, Miguel Nogueira, da associação de Lisboa, vai arbitrar a visita do bicampeão Sporting ao Sporting de Braga.