Sporting, FC Porto e Braga conhecem adversários nas competições europeias

Sporting, na Liga dos Campeões de futebol, e FC Porto e Sporting de Braga, na Liga Europa, ficam hoje a conhecer os seus adversários nos oitavos de final das competições, nos sorteios que decorrem em Nyon, na Suíça.

Os 'leões', bicampeões portugueses, terminaram a fase de liga da 'Champions' no sétimo lugar e garantiram o acesso direto aos oitavos de final da competição, enfrentado agora os espanhóis do Real Madrid ou os noruegueses do Bodo/Glimt.

O Real Madrid, recordista de troféus com 15 cetros, disputou o play-off de acesso aos oitavos, eliminando o Benfica, com vitórias nos dois jogos, por 1-0 em Lisboa e 2-1 em Madrid.

Já o Bodo/Glimt superou os italianos do Inter Milão para chegar aos oitavos de final, vencendo também as duas partidas, por 3-1 em casa e 2-1 fora.

O sorteio da Liga dos Campeões, que vai definir todo o caminho das equipas até à final, vai decorrer pelas 12:00 locais (11:00 em Lisboa), em Nyon.

As duas mãos da próxima ronda estão previstas para 10 ou 11 de março e 17 ou 18 do mesmo mês, respetivamente, e o Sporting já sabe que vai jogar a primeira mão fora de casa e a segunda no Estádio José Alvalade, por ser cabeça de série.

Na Liga Europa, o FC Porto terminou a fase de liga em quinto e o Sporting de Braga em sexto, com as duas equipas a seguirem diretamente para os oitavos de final, com jogos previstos para 12 e 19 de março, enfrentando agora os húngaros do Ferencváros ou os alemães do Estugarda.

É já certo que estas duas equipas se vão cruzar com as formações lusas nos 'oitavos', com o sorteio marcado para as 13:00 (12:00) a definir apenas com quem FC Porto e Sporting de Braga vão lutar por um lugar nos 'quartos'.

O Estugarda eliminou os escoceses do Celtic no play-off, enquanto o Ferencváros superou os búlgaros do Ludogorets.