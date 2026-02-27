Sporting, FC Porto e Braga conhecem adversários nas competições europeias
O sorteio da 'Champions' realiza-se às 11h00 e o da Liga Europa às 12h00, em Nyon, Suíça
Sporting, na Liga dos Campeões de futebol, e FC Porto e Sporting de Braga, na Liga Europa, ficam hoje a conhecer os seus adversários nos oitavos de final das competições, nos sorteios que decorrem em Nyon, na Suíça.
Os 'leões', bicampeões portugueses, terminaram a fase de liga da 'Champions' no sétimo lugar e garantiram o acesso direto aos oitavos de final da competição, enfrentado agora os espanhóis do Real Madrid ou os noruegueses do Bodo/Glimt.
O Real Madrid, recordista de troféus com 15 cetros, disputou o play-off de acesso aos oitavos, eliminando o Benfica, com vitórias nos dois jogos, por 1-0 em Lisboa e 2-1 em Madrid.
Já o Bodo/Glimt superou os italianos do Inter Milão para chegar aos oitavos de final, vencendo também as duas partidas, por 3-1 em casa e 2-1 fora.
O sorteio da Liga dos Campeões, que vai definir todo o caminho das equipas até à final, vai decorrer pelas 12:00 locais (11:00 em Lisboa), em Nyon.
As duas mãos da próxima ronda estão previstas para 10 ou 11 de março e 17 ou 18 do mesmo mês, respetivamente, e o Sporting já sabe que vai jogar a primeira mão fora de casa e a segunda no Estádio José Alvalade, por ser cabeça de série.
Na Liga Europa, o FC Porto terminou a fase de liga em quinto e o Sporting de Braga em sexto, com as duas equipas a seguirem diretamente para os oitavos de final, com jogos previstos para 12 e 19 de março, enfrentando agora os húngaros do Ferencváros ou os alemães do Estugarda.
É já certo que estas duas equipas se vão cruzar com as formações lusas nos 'oitavos', com o sorteio marcado para as 13:00 (12:00) a definir apenas com quem FC Porto e Sporting de Braga vão lutar por um lugar nos 'quartos'.
O Estugarda eliminou os escoceses do Celtic no play-off, enquanto o Ferencváros superou os búlgaros do Ludogorets.