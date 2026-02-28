Trabalhadores protestam hoje em Lisboa e no Porto contra pacote laboral

A CGTP convocou para hoje uma manifestação nacional para exigir a retirada do pacote laboral proposto pelo Governo, esperando a participação de milhares de trabalhadores no Porto e em Lisboa.

Sob o mote lema "Abaixo o pacote laboral", a manifestação convocada pela central sindical liderada por Tiago Oliveira vai realizar-se no Porto, com a concentração prevista para as 10:30, na Praça da República e terminando na Avenida dos Aliados, e em Lisboa, onde está marcada para as 14:30, a começar no Cais do Sodré e terminando no Rossio.

O secretário-geral da CGTP espera que "milhares de trabalhadores" saiam à rua para continuar "o caminho de afirmação e combatividade" contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral e que "o passado demonstra que, perante todos os ataques e os atropelos foi a luta dos trabalhadores" que permitiu o país avançar.

Para assegurar a participação dos trabalhadores que trabalham ao fim de semana foram emitidos vários pré-avisos de greve, nomeadamente nos setores do comércio.

O anteprojeto de reforma, chamado "Trabalho XXI", foi apresentado pelo Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP) em 24 de julho de 2025 e a ministra do Trabalho já sinalizou a intenção de submeter a proposta de lei no parlamento, ainda que não se comprometa com uma data.

Madeira também adere à manifestação contra o pacote laboral A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) realiza, esta manhã, uma concentração, seguida de manifestação, contra os retrocessos e a manutenção de políticas que empobrecem quem trabalha.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A atriz Maria de Medeiros, os filmes "On Falling", de Laura Carreira, e "O Estado de Alma", de Sara Naves, assim como o diretor de fotografia Rui Poças estão nomeados para os prémios espanhóis de cinema Goya 2026, que são hoje entregues numa cerimónia em Barcelona.

A atriz Maria de Medeiros está nomeada para Melhor Atriz Secundária pelo filme "Uma quinta portuguesa", de Avelina Prat, numa coprodução luso-espanhola, enquanto "On Falling", de Laura Carreira, está indicado para Melhor Filme Europeu, e "O Estada de Alma", de Sara Naves, para Melhor Curta-Metragem de Animação.

Rui Poças está nomeado pelo trabalho no filme "Ciudad Sin Sueño", do realizador Guillermo Galoe.

Há ainda outros três filmes com coprodução portuguesa que concorrem aos Goya: "Decorado", de Alberto Vázquez, indicado para Melhor Longa-Metragem de Animação, com a participação da Sardinha em Lata, "Manas", da realizadora brasileira Marianna Brennand, coproduzido pela Fado Filmes, candidato a Melhor Filme Ibero-Americano, e "Tardes de Solidão", do espanhol Albert Serra, coproduzido pela Rosa Filmes, indicado para Melhor Documentário e Melhor Realização.

Oito canções competem hoje pelos últimos cinco lugares na final do Festival da Canção 2026, marcada para 07 de março, e cujo vencedor deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, em maio na Áustria.

Na segunda semifinal do concurso, que acontece nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, concorrem, por ordem de apresentação: "Doce Ilusão" (tema composto e interpretado por Gonçalo Gomes), "Não tem fim" (tema composto por Rita Dias e interpretado por Silvana Peres), "Disposto a tudo" (Sandrino), "Copiloto" (Francisco Fontes), "Rosa" (Bandidos do Cante), "O-pi-ni-ão" (Jacaréu/Jacaréu e Ana Margarida), "Canção do querer" (Cristina Branco/João Ribeiro) e "Um filme ao contrário" (Inês Sousa).

À semelhança da primeira semifinal, que aconteceu em 21 de fevereiro, destas canções serão escolhidas cinco: quatro através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público) e uma quinta escolhida apenas pela votação do público.

A final está marcada para 07 de março e, à semelhança das semifinais, acontece nos estúdios da Valentim de Carvalho, o que permite que haja um palco maior e uma plateia com público, com capacidade para cerca de 500 pessoas.

DESPORTO

O Sporting de Braga visita hoje o Nacional à procura de consolidar o quarto lugar da I Liga de futebol, num dia em que Vitória de Guimarães e AVS recebem Alverca e Estrela da Amadora na 24.ª jornada.

Uma semana depois de terem ultrapassado o Gil Vicente, relegando-o para a quinta posição, os 'arsenalistas' visam na Madeira o segundo triunfo consecutivo no campeonato, antes de defrontarem em casa o bicampeão nacional Sporting para a 25.ª ronda, na qual o líder FC Porto visitará o Benfica.

O Sporting de Braga é quarto classificado e soma 42 pontos, dois acima do Gil Vicente, quinto e anfitrião na segunda-feira do Benfica, terceiro, com 55.

A I Liga é comandada pelo FC Porto, que ganhou na receção ao Arouca (3-1), na sexta-feira, na abertura da jornada, marcando dois golos em tempo de compensação, e passou a acumular 65 pontos, contra 61 do Sporting, segundo e vitorioso no mesmo dia em casa diante do Estoril Praia (3-0).

PAÍS

Cerca de um ano e meio após o fim das obras entre Casa da Música e Império, o metrobus do Porto arranca hoje a fase experimental gratuita ao público, que durará um mês até ao início do serviço comercial.

O serviço operará entre as 06:00 e as 22:00, com frequências de 10 minutos às horas de ponta e 15 minutos nos restantes horários.

O metrobus é um autocarro a hidrogénio que irá circular nas avenidas Marechal Gomes da Costa e Boavista (nesta em via dedicada) e o serviço entre Casa da Música e Império tem duração prevista de 12 minutos, com paragem nas estações Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves e João de Barros.

O conjunto dos veículos e do sistema de produção de energia custaram 29,5 milhões de euros, estando previsto que o hidrogénio seja produzido na estação de recolha da STCP na Areosa, também ainda em obras. Para já, o abastecimento será feito em São Roque da Lameira. A empreitada no terreno custou cerca de 76 milhões de euros.

POLÍTICA

José Luís Carneiro apresenta a sua recandidatura ao cargo de secretário-geral do PS na sede nacional, em Lisboa, com o objetivo de "afirmar e modernizar" o partido.

Tal como nas diretas de 2025, José Luís Carneiro será o único candidato à liderança do partido.

A sessão de apresentação está marcada para as 15:30 e, além de José Luís Carneiro, vão discursar dois jovens: Lara de Sousa Dantas, que em 2024 foi distinguida pela Forbes Portugal como uma das "30 Under 30", e João Pedro Pereira, que o ano passado recebeu o prémio de melhor estudante da Licenciatura em Economia atribuído pelo ISCTE-IUL.

Estruturas locais do PSD vão hoje a votos em todo o país As eleições internas para núcleos, concelhias e órgãos distritais do PSD realizam-se hoje, pela primeira vez em simultâneo em todo o país, e apenas à liderança de uma distrital, a de Braga, concorrem duas listas.

Já a nível concelhio, a regra na esmagadora maioria também será de candidatos únicos, mas há casos de disputa eleitoral, como Coimbra, Espinho, Viseu, Faro ou Vila Nova de Gaia, alguns com figuras nacionais do partido envolvidas.

A realização em simultâneo de eleições internas para os órgãos locais foi aprovada na última alteração dos estatutos do partido, no congresso de outubro de 2024.