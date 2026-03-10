Mar já rendeu quase 2 milhões em taxa turística

Mais de 1,2 milhões de passageiros de cruzeiro já contribuíram para os cofres da Câmara do Funchal. Presidente da APRAM considera “precipitado” aumentar o valor. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 10 de Março.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Descentralização e estabilidade". António José Seguro valorizou a afirmação das autonomias e dos municípios, prometeu travar o “frenesim eleitoral” e ser o “Presidente de Portugal inteiro”. “A Madeira só ganharia em rever o estatuto”, defende em entrevista ao DIÁRIO, o professor catedrático Carlos Blanco de Morais.

Ainda em matéria de política "Chega desgoverna-se em São Vicente". PSD diz estar preparado para eleições depois do presidente da Câmara ter retirado os pelouros aos seus vereadores.

"Quinta da Piedade suspensa no tribunal" é, por seu turno, o tema da rubrica 'No Rasto de' desta terça-feira. Há 17 anos que o imóvel foi expropriado para criar um Centro de Dia no cada vez mais envelhecido Jardim do Mar.

A 'fechar' a primeira página de hoje uma novidade com 'sabor a Verão': "Blanko estreia-se no Summer Opening".

