Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Lavandaria hospitalar custa quase 7 milhões. SESARAM lança novo concurso para três anos, mantendo dependência do mesmo operador externo e confirmando subida contínua dos custos desde 2017. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Lugar de Baixo pode ganhar 100 estacionamentos. Câmara da Ponta do Sol estuda solução com o Governo Regional, contemplando também zona de lazer para o local.

Apoio alimentar abre porta a 14 milhões da UE. Novo modelo com cartões enquadra financiamento no Madeira 2030.

Fique também a saber que 45 doentes aguardam transplante renal. Espera média já chega a cinco anos. Director do Serviço de Nefrologia, que atende meio milhar de doentes, denuncia falta de 30 enfermeiros.

E, por fim, Combustíveis mais caros a partir de segunda.

