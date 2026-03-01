Lançado ataque em grande escala contra inimigo

Os Guardas da Revolução iranianos declararam hoje terem lançado uma nova onda de ataques "em grande escala" contra "o inimigo" e garantiram que visam bases militares norte-americanas na região e não os países onde estão instaladas.

O ataque, ocorre no dia seguinte ao lançamento dos ataques israelitas-americanos que mataram o líder supremo iraniano, o 'ayatollah' Ali Khamenei, de acordo com um comunicado do exército ideológico da República Islâmica.

"Há alguns instantes, foram lançadas a sétima e a oitava vagas da operação 'Promessa Sinceridade 4' contra o inimigo", indicaram os Guardas da Revolução, citados pelos meios de comunicação social locais, sem especificar os alvos.

Entretanto, confrontado com os ataques iranianos a várias monarquias do Golfo, o chefe de segurança afirmou que os ataques visam bases norte-americanas e não países vizinhos.

O Irão voltou atacar as monarquias do golfo, causando pelo menos mortos nos Emirados Árabes Unidos, em retaliação pela ofensiva norte-americana e israelita e pela morte de Ali Khamenei.

Hoje de manhã (hora local), jornalistas da agência noticiosa France-Presse (AFP) ouviram novas explosões no Dubai e nos Emirados Árabes Unidos, bem como em Doha, no Qatar, e em Manama, no Barém.

Omã, mediador nas negociações retomadas no início de fevereiro entre o Irão e os Estados Unidos, foi visado pela primeira vez: um ataque com drones fez um ferido num porto, enquanto um petroleiro foi atingido ao largo da costa do país.

Nas últimas semanas, responsáveis iranianos tinham multiplicado as ameaças de atacar instalações norte-americanas em países aliados do golfo, em caso de ofensiva de Washington.

Anwar Gargash, conselheiro do Presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), afirmou que estes ataques contra os Estados do Golfo são um "erro de cálculo" e isolam o Irão "num momento crítico".