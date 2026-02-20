Cruzeiro de luxo faz escala no Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe esta sexta-feira a visita do Le Dumont D'Urville, para uma curta escala de cinco horas, agenciada pela Blatas.

"O navio, da Ponant, chegou pelas 14h30 de Fort-de-France, capital da Martinica, e segue ao final da tarde, pelas 19 horas, para Malta. Está a navegar com quatro passageiros e 80 tripulantes, numa viagem de reposicionamento das Caraíbas para o Mediterrâneo", revela a APRAM à imprensa.

Revela que o Le Dumont D'Urville é um produto dos estaleiros italianos de Fincantieri. Entrou ao serviço em 2019 e é um dos seis navios da classe Explorer da frota da Ponant, vocacionado para um segmento de luxo.

Diz também que o Mein Schiff 7, que passou a noite na pontinha com 2.941 passageiros e 1.039 tripulantes, seguiu viagem ao início da tarde (4 horas) para Santa Cruz de Tenerife. Foi uma escala da JFM Shipping.