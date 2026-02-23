Stock de casas à venda no Funchal cai 19%

O 'stock' do parque habitacional no Funchal diminuiu 19% no espaço de um ano, percentagem superior à média regional que foi de 15%, indicadores que acompanham a quebra da oferta de casas no mercado imobiliário português e disponível para venda no 4.º trimestre de 2025, que desceu 13%, face ao que estava disponível no mesmo período de 2024.

Segundo os dados analisados pelo idealista, "o principal Marketplace imobiliário do sul da Europa", a oferta de "habitação à venda diminuiu em 18 capitais de distrito e regiões autónomas no último ano, tendo-se registado aumentos apenas em duas cidades. Santarém foi a capital onde o 'stock' disponível mais cresceu (6%), seguida de Viana do Castelo (1%)".

Em sentido contrário, diz o idealista, "as maiores quebras da oferta observaram-se no Porto (-27%) e em Bragança (-27%), seguidas de Faro (-25%), Funchal (-19%)", aparece em quarto, à frente de "Coimbra (-18%), Viseu (-18%), Beja (-17%), Vila Real (-17%), Castelo Branco (-16%) e Leiria (-16%)". E acrescenta: "Registaram-se ainda reduções relevantes do 'stock' habitacional em Braga (-11%), Évora (-9%), Setúbal (-9%), Portalegre (-9%), Lisboa (-8%), Aveiro (-5%), Ponta Delgada (-4%) e Guarda (-2%), confirmando uma retração generalizada da oferta de casas à venda na maioria dos mercados analisados."

A análise, feita também por distritos e ilhas, revela que "a oferta de habitação à venda registou uma descida generalizada no último ano, com exceção da Guarda, onde o stock aumentou 7%", pelo que "as maiores reduções do 'stock' observaram-se em Coimbra (-18%) e Leiria (-18%), seguidas do Porto (-17%), de Évora (-16%) e de Faro (-16%). Registaram-se também descidas significativas na ilha da Madeira (-15%)", a sexta onde houve maior quebra, em igualdade com Bragança, seguidos por "Santarém (-13%), em Portalegre (-12%) e em Lisboa (-11%)".

O Idealista elenca as variações das outras regiões: "Noutras regiões, a oferta de casas à venda recuou em Braga (-10%), Setúbal (-9%), Vila Real (-9%) e na ilha de São Miguel (-9%), bem como em Viana do Castelo (-6%), Aveiro (-5%), Castelo Branco (-3%), Viseu (-3%) e Beja (-2%), confirmando uma tendência generalizada de retração da oferta habitacional no mercado nacional."