Cafôfo quer travar “negociatas” com venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O líder parlamentar do PS, Paulo Cafôfo, defendeu, esta manhã, no plenário, que, mesmo após a entrada em funcionamento do novo hospital da Madeira, o Hospital Dr. Nélio Mendonça deve continuar integrado no Serviço Regional de Saúde como hospital secundário, com valências de reabilitação, cuidados continuados, medicina paliativa e unidade do doente frágil, e não deve ser vendido ou servir para “negociatas” de um Governo Regional que parece quer actuar como “promotor imobiliário”.

Esta posição foi assumida no âmbito da discussão do projecto de resolução do PS que "recomenda ao Governo Regional a suspensão da alienação do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a adopção de soluções públicas na área da saúde".