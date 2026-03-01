Novas regras fazem 362 professores da Madeira progredir na carreira

A Secretaria Regional de Educação vai implementar um conjunto de medidas que vai permitir a progressão profissional de 362 professores da Madeira. As iniciativas legislativas sobre concursos e tempo de serviço, propostas por este departamento governamental, após reuniões com os sindicatos, vão ser debatidas na Assembleia Legislativa da Madeira. “Em breve, avançaremos com outras resoluções”, revela a secretária regional Elsa Fernandes. Este assunto faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

Há dois temas com grande destaque fotográfico na primeira página. Uma das imagens mostra um cenário de fumo na capital iraniana, na sequência do bombardeamento por forças dos EUA. A chamada ‘Operação Fúria Épica’ fez centenas de morto e gerou o caos no Médio Oriente. O Irão respondeu à ofensiva de Trump e atacou vários países. Aviões reabastecedores levantaram voo da Base das Lajes, na ilha Terceira, Açores. A comunidade internacional pede cessar-fogo e teme-se que o preço do petróleo possa disparar devido à guerra.

O outro destaque fotográfico mostra o desalento do guarda-redes do Clube Desportivo Nacional, que, ontem, na Choupana, frente ao Braga, sofreu um penálti nos descontos que se revelou fatal para a derrota por 1-2. Os alvinegros jogam na próxima jornada em casa do Moreirense.

Para ler nesta edição há ainda a história de vida de Guilherme Cristóvão, que cresceu a construir ‘carros de pau’ no Sítio do Passo, em São Vicente, e hoje desenha o futuro dos motores da Red Bull na Fórmula 1.

Por fim, ficamos a saber que a Madeira fechou a sua participação na BTL com os objectivos cumpridos.

