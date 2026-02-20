UMa reúne professores e educadores para explorar novas estratégias didácticas na Educação Física

O Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira (DEFD/UMa) realiza, nos dias 6 de Março (14-19 horas) e 7 de Março (9 horas-18h30), no Madeira Tecnopolo, a 32.ª edição da sua Acção Científico-Pedagógica, este ano subordinada ao tema 'Ambientes de Aprendizagem e Sucesso Educativo - A Educação Física como Polo Atractor'.

"Integrada no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da UMa (MEEFEBS), a iniciativa visa reforçar a actualização pedagógica de professores e educadores, promovendo a reflexão sobre alguns dos desafios que se colocam ao Sistema Educativo, nomeadamente o impacto dos comportamentos de bem-estar social no sucesso escolar, explorando simultaneamente novas estratégias didácticas na Educação Física", revela a UMa à imprensa.

O evento é organizado em parceria com o Centro de Desenvolvimento Académico da UMa, o Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) e o Interactive Technologies Institute (ITI -LARSyS), contando ainda com o apoio da ARDITI e da STARTUP Madeira.

A sessão de abertura está marcada para as 14h15 do dia 6 de Março, seguindo-se a conferência intitulada 'O impacto da Educação Física no sucesso educativo: o contributo do Desporto Escolar', proferida por João Costa e Silva (director regional de Educação) e moderada por Helder Lopes (DEFD/UMa).

O programa, com a duração total de treze horas, integra três simpósios, que vão ao encontro da temática do evento, nomeadamente: 'Comportamentos Aditivos e Sucesso Escolar'; 'Violência e Sucesso Escolar - Empatia e relação: actuar sobre os desafios da violência na Escola'; 'A Importância do Jogo – do Pré-Escolar ao Ensino Secundário'.

Estão igualmente previstas três sessões de apresentação de artigos científicos, com o objectivo de dar a conhecer, de forma muito sintética, algumas das investigações mais recentes nas áreas em debate, bem como seis módulos temáticos dinamizados por estudantes do mestrado, abordando tópicos como 'Optimizar o Planeamento da Aptidão Física através da Inteligência Artificial', 'Tempo de Ecrã vs Tempo de Actividade Física: relação com o sucesso escolar', 'Interdição de Utilização de Smartphones em Ambiente Escolar: a Experiência de uma Escola Pioneira', 'Influência do Aquecimento Lúdico vs Tradicional na Carga Interna e Externa: um Estudo Comparativo em Alunos do 2.º e 3.º Ciclos de Ensino', 'Perfil alimentar em alunos com diferentes níveis de prática desportiva' e 'O Potencial do Laser Run nas Aulas de Educação Física: um Estudo Exploratório numa Escola da RAM'.