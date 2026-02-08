Lobo Marinho já ruma ao Porto Santo após paragem para manutenção

O navio Lobo Marinho partiu pelas 8 horas de hoje, rumo ao Porto Santo, retomando as ligações entre ilhas, após uma paragem para manutenção. O regresso à Madeira deverá ocorrer pelas 19 horas.

A ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo está assim retomada. A primeira viagem deveria ter sido realizada na passada sexta-feira, dia 6 de Fevereiro, mas os avisos de agitação marítima forte levaram ao seu adiamento para hoje.

Pela primeira vez, o navio Lobo Marinho realizou parte da sua manutenção anual no porto do Funchal, dada a intensidade de movimento de carga no porto do Caniçal. Os trabalhos realizados estão relacionados com questões de segurança a bordo, nomeadamente com os meios de salvamento, mas também de melhoria dos espaços interiores, como é o caso do serviço de self-service, um dos mais procurados no navio.