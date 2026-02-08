192 passageiros na primeira viagem do Lobo Marinho após manutenção

O navio da Porto Santo Line, Lobo Marinho, já chegou ao Porto Santo, depois do período de manutenção. Nesta primeira viagem transportou 192 passageiros e seis contentores, e bom número de viaturas, carrinhas e camiões.

O DIÁRIO assistiu à chegada do navio da PSL e constatou que entre os passageiros, vieram porto-santenses, madeirenses e um bom número de estrangeiros. O Lobo Marinho tem marcado para zarpar da ilha dourada para a Madeiras às 19 horas.

A primeira viagem deveria ter sido realizada na passada sexta-feira, dia 6 de Fevereiro, mas os avisos de agitação marítima forte levaram ao seu adiamento para hoje.