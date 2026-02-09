 DNOTICIAS.PT
Trabalhos condicionam circulação automóvel na zona da Quinta da Casa Branca

O trânsito na zona da Casa Branca, no Funchal, está a registar fortes congestionamentos esta tarde.

Ao que foi possível apurar, a situação poderá estar relacionada com trabalhos de manutenção em árvores na área da Quinta da Casa Branca, que estarão a obrigar a constrangimentos na circulação rodoviária.

A Polícia de Segurança Pública está no local a orientar o trânsito, procurando minimizar os impactos na mobilidade e garantir a segurança de condutores e peões.

