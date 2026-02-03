Trump reúne-se com Presidente da Colômbia à porta fechada na Casa Branca

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se hoje à porta fechada com o homólogo colombiano, Gustavo Petro, na Casa Branca, e sem a presença da imprensa.

Ao contrário do habitual, Trump não autorizou a entrada de jornalistas na Sala Oval nem recebeu Petro no pórtico da Ala Oeste, como fez recentemente com outros líderes estrangeiros.

Petro chegou à residência presidencial num veículo oficial do Serviço Secreto norte-americano com a bandeira colombiana, entrando pelo edifício do Gabinete Executivo, sem guarda de honra militar.

Este é o primeiro encontro presencial entre os dois líderes e ocorre numa fase final do mandato de Petro, com a primeira volta das presidenciais colombianas marcada para 31 de maio.

No centro das conversações está o combate ao tráfico de droga, num contexto de divergências profundas, com Washington a sustentar que a produção de cocaína aumentou sob o Governo de Petro, enquanto Bogotá defende a política de substituição de culturas no país.

A reunião acontece após um ano de tensões, durante o qual a administração Trump retirou a certificação da Colômbia como país cooperante no combate às drogas, revogou o visto de Petro e incluiu o Presidente colombiano e familiares na chamada Lista Clinton, com sanções financeiras associadas.

Petro tem criticado duramente as políticas ambientais de Trump, a posição norte-americana sobre Gaza e as operações dos EUA nas Caraíbas, além da captura de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, a 03 de janeiro.

Apesar disso, ambos falaram por telefone a 07 de janeiro e acordaram realizar o encontro, com Trump a afirmar, na segunda-feira, que Petro "mudou muito de atitude" desde a detenção do líder venezuelano.

Devido às sanções, Petro necessitou de um visto especial para viajar para Washington.

Horas antes da reunião, o Governo colombiano extraditou para os Estados Unidos o alegado narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, conhecido como Pipe Tuluá, procurado por um tribunal federal do Texas por tráfico de cocaína.