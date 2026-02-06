Interrupção temporária da circulação no Caminho dos Tornos

A circulação rodoviária estará, temporariamente, encerrada no troço compreendido entre o Caminho dos Marcos e o n.º 191 de polícia do Caminho dos Tornos, devido à execução de uma ligação à rede geral de esgotos nesse local.

A interrupção terá início às 9 horas do dia 11 de Fevereiro e prevê-se a duração de dois dias, com conclusão estimada até ao dia 13 de Fevereiro.

A Junta de Freguesia do Monte recomenda, como alternativa, o uso da estrada da Corujeira e o Caminho dos Marcos.

A autarquia agradece, desde já, a compreensão dos condutores por quaisquer eventuais transtornos causados.