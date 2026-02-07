Trabalhos de limpeza condicionam circulação automóvel na Rua da Levada

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria dá conta que, no âmbito da continuidade dos trabalhos de limpeza e manutenção das árvores existentes no jardim da paróquia, vão existir condicionamentos temporários à circulação rodoviária na Rua da Levada de Santa Luzia, no troço compreendido entre a Rua do Til e o Caminho dos Saltos.

Os condicionamentos vão decorrer entre os dias 10 e 12 de Fevereiro, ou seja entre terça e quinta-feira da próxima semana, entre as 9 e as 17 horas. A junta dá conta que é proibido o estacionamento no referido troço durante o período indicado.

"Os condicionamentos decorrem ao abrigo do Edital n.º 209/2026 da Câmara Municipal do Funchal, estando garantida a respetiva sinalização temporária no local", refere.

